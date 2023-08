Per Pol Lirola, Kaio Jorge e Matias Soulé, gli ultimi tre canarini accolti da Eusebio Di Francesco con sommo piacere e presentati ieri mattina nella sala stampa del "Benito Stirpe, il Frosinone del presidente Maurizio Stirpe non è stato un salto nel buio. Poterci giocare indossando la maglia di un club più che emergente fa sempre piacere per cui è anche normale oltre che giusto pensarci su un momento e, poi, accettare con slancio la nuova destinazione. Nel caso del difensore, più esperto dei due giovani giunti dalla Juventus, la decisione di accettare il trasferimento al Frosinone è stata facilitata dalla conoscenza del direttore Angelozzi e del tecnico Di Francesco.

«La Serie A la conosco molto bene – ha precisato Lirola - anche se negli ultimi anni non vi ho giocato. Volevo tornare in Italia e l'ho detto al mio agente Si è presentata l'opportunità del Frosinone e non ci ho pensato su due volte. Anche perché conosco bene il direttore Angelozzi e il mister che mi ha chiesto di venire».

Barrenechea e Gatti

Invece per Kaio Jorge e Matias Soulè si son fatti garanti, si fa per dire, lo stesso Barrenechea. Il terzo ex Juventino in maglia giallazzurra, e Gatti.

«Parlando nei giorni scorsi con il compagno già al Frosinone – ha spiegato Soulè – ho sentito soltanto parole positive per il gruppo che aveva trovato, aggiungendo che si era formata una bella famiglia e anche unità. Questo l'ho potuto notare anche io all'arrivo a Frosinone. Aggiungo che ne avevo parlato anche con "Gattone" che mi ha subito detto: vai perché troverai un ambiente sano in cui riuscirai a crescere, una società e un allenatore ottimi e tifosi straordinari».

Se i due attaccanti neo canarini avevano qualche piccolissimo dubbio da sciogliere le parole del loro compagno anche in questa nuova avventura e dell'ex difensore centrale giallazzurro hanno fatto il resto.

Il ruolo di Angelozzi e Di Fra

Ma perché proprio il Frosinone? Pol Lirola lo ha già in parte dichiarato. Poi ha aggiunto.

«Dopo una stagione non facile voglio rilanciarmi e qui è il posto ideale. Ho trovato compagni di squadra molto forti e quindi il nostro obiettivo possiamo raggiungerlo perché penso che, rispetto ai due campionato già disputati in A, il Frosinone attualmente è molto più pronto per restare in A».

Da parte sua Soulè ha parlato di scelta decisa da alcuni giorni, comunque dopo «avere parlato con il mister che mi ha illustrato il progetto del Frosinone. Da parte mia c'era la voglia di giocare che, in aggiunta alla fiducia che il mister mi ha trasferito, ha sicuramente facilitato la scelta che non è stata difficile. L'offerta del direttore Angelozzi l'avevo ricevuta in precedenza e le sue parole erano state altrettanto convincenti. Ora sono molto contento di essere qui per giocare, per farmi le ossa e, ovviamente per crescere. Prima di decidere di indossare la maglia del Frosinone il mio progetto era di giocare per dimostrare le mie qualità. Ho scelto una squadra che proviene dalla Serie B e potete essere più che tranquilli che faremo del tutto per restare in A».

«Sono al Frosinone – ha dichiarato Kaio Jorge – per una grande sfida con me stesso. Appena giunto in Italia mi sono infortunato ma ora sono pronto per lavorare e dimostrare quello che valgo. Sono contento della opportunità che ho avuto e mi è stata comunicata dopo la prova con l'Under 23 bianconera. Ho parlato nella stessa serata con il direttore Angelozzi e con il mister e ripeto che sono contento di essere qui per dare una mano ai miei compagni di squadra e al Frosinone. Prima di arrivare ho visto una squadra con tanta qualità. Insieme possiamo farcela».

Tre carte di identità

La presentazione degli ultimi arrivati, almeno per il momento, nella casa giallazzurra ha preceduto la spontanea carta di identità che Kaio Jorge, Matis Soulé e Pol Lirola hanno fatto descrivendo le relative abitudini. Ha iniziato il primo affermando che «sono un ragazzo tranquillo. Dopo l'allenamento mi piace stare con la famiglia. Sono un appassionato di cavalli. In Brasile ne ho cinque».

Ha continuato il secondo.

«Trascorrerò il tempo libero con la famiglia che verrà dall'Argentina. Stiamo cercando casa. A me piace molto la carne. A casa non deve esserci sempre una griglia a disposizione…».

Infine il terzo: «Sono fidanzato da un anno e il prossimo mese di ottobre sarò raggiunto dalla fidanzata che resterà qui per fare gruppo con i compagni di squadra al di fuori del nostro lavoro quotidiano. D'estate passo il tempo con gli amici e sono appassionato di tennis».

In fatto di idoli da ammirare a Kaio Jorge piace Cristiano Ronaldo, «un idolo dentro e fuori del campo». Matias Soulè aggiunge che «da piccolo ne aveva uno della squadra di cui era tifoso, ma poi Messi lo ha oscurato e non solo lui…».

La scaramanzia

Nel calcio, come negli altri sport, esiste e come. Forse non è più di massa come nel passato quando sacchi di sale venivano sparsi sul terreno di gioco con altri riti propiziatori per mandar il pallone in rete. A Napoli poi non ne parliamo. I tre del Frosinone sono tutti e tre scaramantici e hanno anche indicato gli altri sport che preferiscono. Matias Soulè entra sempre in campo appoggiando il piede destro. Poi aggiunge che «ripensa all'ultima partita vinta e al modo con il quale hanno conquistato i tre punti. Gli sport preferiti il tennis e il padel».

Kaio Jorge: «Entro in campo ringraziando subito Dio e facendomi il segno della croce».

Pol Lirola: «Entro in campo facendo due balzi con il piede destro. La sera precedente la partita mangio sempre le stesse cose. Sono appassionato di tennis».

Attenti alle piccole

Le prime due giornate hanno dimostrato che le squadre meno accreditate hanno fatto dei brutti scherzi alle grandi. Pol Lirola ha commentato l'accaduto affermando che «il livello della Serie A si è alzato molto. Al punto che le big corrono rischi seri contro avversaria di fascia più bassa. Lo abbiamo già notato in questa primissima fase di campionato. Il risultato di nessuna partita può dirsi scontato.

Le partite bisogna giocarle tutte e da questo punto di vista noi cercheremo di disputarle anche per vincerle. Per concludere: da pochi giorni a Frosinone, è come se ci fossero sempre stati. Alludiamo a Pol Lirola, a Matias Soulé e a Kaio Jorge che sono gli ultimi arrivati (ripetiamo almeno per il momento) nella famiglia giallazzurri che tutti accoglie con lo stesso slancio ed entusiasmo. È questa la bellezza della nostra terra dove chi ci arriva non fa altro che parlarne bene. A differenza di altri che… È anche questo il perché… noi tifiamo solo il Frosinone.