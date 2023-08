Il cerchio si è chiuso nel pomeriggio di ieri con la definizione della trattativa relativa al centravanti Kaio Jorge. È cambiato però il colore con quello giallazzurro che si è sovrapposto al bianconero, almeno per la stagione in corso. Enzo Barrenechea ha potuto riabbracciare lunedì pomeriggio il compagno Matias Soulé e ieri entrambi hanno accolto il terzo arrivato Kaio Jorge per formare in terra di Ciociaria la piccola colonia di ex juventini.

Con questa breve nota il Frosinone ha dato notizia dell'acquisto del giovane centravanti. "Il Frosinone Calcio comunica di avere raggiunto l'accordo con la Juventus FC per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Kaio Jorge Pinto Ramos. L'attaccante classe 2002 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024". Oggi pomeriggio il brasiliano prenderà parte alla sua prima seduta di allenamento con la maglia giallazzurra sulle spalle. Ieri la squadra è tornata in campo per la seconda seduta settimanale di preparazione alla trasferta di Udine di sabato prossimo. L'atmosfera che si respira all'interno del gruppo, che Eusebio Di Francesco sta modellando anche secondo i valori cari al tecnico e, comunque, oltre quelli tecnici e agonistici, anche per la vittoria pesante di sabato scorso è sicuramente ideale per preparare al meglio la prossima partita di campionato, che per la matricola giallazzurra resta difficile e impegnativa.

Tornando alla seduta di ieri, il programma prevedeva lavoro di forza in palestra e sul campo nonché esercitazioni con partita a tema che i canarini hanno svolto con il massimo impegno. Vi ha preso parte anche Matias Soulé.

Il mercato

Dopo sessantuno giorni di trattative ne mancano soltanto due perché torni ad essere chiusa la finestra del mercato estivo. A tirare un sospiro forte di sollievo sarà sicuramente Guido Angelozzi per il quale, comunque, il lavoro non è ancora finito. Ci sono da chiudere le ultime trattative programmate per quanto riguarda la difesa e il centrocampo e soprattutto le altre che si presenteranno come occasioni da non lasciarsi sfuggire anche in uscita.

Insomma i colpi di scena, che si sono susseguiti in entrata e in uscita dalla prima trattativa chiusa riguardante Giorgi Kvernadze, non sono ancora finiti con gli ultimi che potrebbero essere ancora più importanti. Come si sa riguardano due difensori centrali e un terzo rinforzo nella zona più importante del campo ma novità potrebbero riguardare il discorso relativo alle cessioni. Se andiamo all'inizio della stagione 2022/2023 ricordiamo che gli arrivi di Mazzitelli, Sampirisi Ravanelli e Insigne sono avvenuti per il primo il 23 agosto, per il secondo il 24, per il terzo il 26, per chiudere con Roberto Insigne diventato canarino il 27. Se consideriamo gli ultimi quattro arrivati alla corte di Eusebio di Francesco e cioè Walid Cheddira, Pol Lirola, Matias Soulè e Kaio Jorge possiamo dire che i tempo sono stati, giorno più o meno gli stessi del mercato scorso. Quindi il tempo ormai stringe per altri arrivi e, con tutta probabilità anche per qualche cessione necessaria per fare quadrare i conti anche per quanto riguarda la rosa.

Le trattative

Uno dei primi nomi di difensori, accostati al Frosinone, è stato quello di Koray Gunter, centrale tedesco con cittadinanza turcadi 28 anni che il Verona aveva posto in "libera uscita" dopo oltre cento presenze in A. Con tutta probabilità il fatto che il tecnico dei canarini ha avuto modo di conoscerlo nel breve periodo che è stato nel club scaligero, ha imposto alla trattativa una accelerata in questi ultimi giorni. Oltre a Gunter il direttore Angelozzi ha cercato anche di chiudere per Caleb Okoli ma anche in questo caso non è stata trovata la formula che mettesse d'accordo le parti. Di Gian Marco Ferrari abbiamo detto ieri. Il tecnico del Sassuolo, Dionisi, sembra deciso a tenerlo ma anche per il neroverde le ultime ore di mercato potrebbero fare saltare ogni programma. Infine per Luca Ravanelli c'è da dire che ha fatto parte della formazione che Ballardini ha mandato in campo contro il Bari. La Cremonese ha fatto sempre muro alle richieste del Frosinone per il giocatore per cui non resta che sperare in un cambio di decisione.

Le cessioni

Il Frosinone calcio, infine, ha reso noto il cambio di maglia di due portieri. Il primo in uscita e il secondo in entrata.

Lorenzo Palmisani, classe 2004, vestirà la casacca dell'Olbia Calcio a titolo temporaneo, mentre Pierluigi Frattali, classe 1985, tornerà a difendere la porta del Frosinone come terzo portiere dopo essere stato canarino nelle stagioni agonistiche dal 2005 al 2011, periodo in cui il Frosinone ha disputato i primi cinque campionati di Serie B.