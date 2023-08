Inizio settimana scoppiettante per il Frosinone. L'esterno destro di difesa Pol Lirola e l'attaccante esterno Matias Soulè sono diventati canarini. Per Eusebio Di Francesco importanti pedine di potenziamento della rosa anche in vista della trasferta di sabato prossimo a Udine. Il primo ad essere ufficializzato è stato l'acquisto lo spagnolo. Questa la nota del club di Viale Olimpia nella tarda mattinata: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con l'Olimpique Marsiglia per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Pol Mikel Lirola. Il difensore classe 1997 arriva a titolo temporaneo (con opzione di riscatto) e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024".

II classe ‘97 è cresciuto nelle giovanili dell'Espanyol per essere prelevato a gennaio 2015 dalla Juventus dove ha giocato nelle formazioni giovanili. A fine luglio 2016 Guido Angelozzi lo ha portato al Sassuolo dove ha esordito in Europa League nella gara di Belgrado contro la Stella Rossa. Il 15 settembre Lirola ha segnato il primo dei tre gol della vittoria sull'Atletico Bilbao, ed è anche il primo in una competizione europea della squadra emiliana. Nel Sassuolo ha fatto registrare 93 presenze con 3 reti nei tre campionati di A disputati. Quindi due nella Fiorentina con 52 presenze e un gol, due nel Marsiglia dove ha fatto registrare 53 presenze. Infine le 12 presenze con l'Elche.

Nel pomeriggio, poi, il secondo comunicato relativo al giovane attaccante ex bianconero. "Il Frosinone Calcio comunica di avere raggiunto l'accordo con la Juventus FC per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Matias Soulé. L'attaccante, classe 2003, arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024". L'argentino, nato a Mar Del Plata il 15 aprile 2003 e in possesso anche del passaporto italiano perché la madre e i nonni sono discendenti di emigranti italiani in Argentina, è arrivato alla Juventus nel 2020 e, dopo aver fatto parte delle formazioni giovanili bianconere, ha indossato la maglia della Juventus Next dove ha fatto registrare 28 presenze con tre gol. Nella stagione 2021/2022 ha giocato in sei partite dei play off di Serie C, in altrettante gare della Uefa Youth League con due reti e in tre gare con due reti nella Coppa di serie C.

In Serie A due brevissime apparizioni nelle gare con Salernitana e Venezia. Nella stagione successiva due presenze in Europa League nella gare con il Nantes e con il Friburgo; tredici presenze in Serie A per complessivi 419 minuti con un gol; tre presenze in Champions nella gare con Maccabi, Benfica e PSV oltre a gare di Serie C. Per Kaio Jorge trattativa ai dettagli. Anzi sarà nella mattinata a Frosinone per le visite mediche e per la firma.

Per Guido Angelozzi, però, ce n'è ancora lavoro da fare. Per il centrocampo nel mirino Simone Bastoni che gioca nello Spezia sulla fascia sinistra, e anche il compagno di squadra Mehdi Bourabia che può coprire il ruolo anche di trequartista. Restano i due centrali difensivi con diversi nomi: Caleb Okoli (2001) dell'Atalanta, Gian Marco Ferrari (1992) del Sassuolo. Quindi Ravanelli, Gunter e Caldara. Infine notizie da Sky parlano del possibile ritorno al Frosinone come terzo portiere di Pierluigi Frattali che ha indossato la maglia giallazzurra dal 2005 al 2011.