Vittoria da sogno. Così l'ha chiamata Ilario Monterisi con il volto illuminato da un sorriso che ha manifestato la sua grande gioia per l'importante successo. È stato il primo dei "canarini" a parlare al termine della partita dai microfoni di Sky. «Una grande vittoria – ha dichiarato – Da sogno lungo il nuovo percorso che abbiamo iniziato nel campionato scorso. Siamo tutti contenti anche perché abbiamo fatto un passa verso la salvezza che, però, è ancora molto lontana».

«Una vittoria da sogno che si meritano i tifosi – ha aggiunto Eusebio Di Francesco sempre dai microfoni di Sky e a caldo – e tutto quanto c'è attorno alla società che non ti fa mancare niente e che ti sostiene in ogni momento. Per me è l'anno zero, e sono stato fortunato a essere in questo contesto. Comunque è stata la vittoria del gruppo e cioè della squadra e dello staff tecnico che ci lavora ogni giorno per farla crescere».

Il tecnico ha ovviamente elogiato la squadra aggiungendo che «mi aspettavo una prestazione simile e sono molto contento. Comunque vittoria che pesa per il morale e per i valori umani che la squadra possiede. L'esempio l'ha dato Gelli, un ragazzo venuto dalla C che ha offerto una prestazione straordinaria e sono anche contento per lui».

Alla domanda se si sente addosso tutti i meriti per essere riuscito in poco tempo a trasformare un gruppo di giocatori in squadra ancora incompleta ma capace di battere la Dea, Eusebio di Francesco ha risposto che «i meriti sono dei ragazzi che sono scesi in campo decisi a vincere la prima gara di campionato contro un avversario molto forte».

In sala stampa il tecnico dei canarini ha parlato di vittoria giunta attraverso il lavoro costante e attraverso il sacrificio di tutti. Sulla prestazione ha aggiunto.

«La considero come la continuazione di quella offerta contro il Napoli. In quella occasione il terzo gol ci ha tagliato le gambe. Oggi siamo stati brillanti dalla prime battute di gara. Ai loro primi cambi con Scamacca, De Kateeeare e Muriel, abbiamo risposto con tanti ragazzi che hanno fatto la differenza perché hanno avuto una sola anima e un unico corpo». Parole di elogio per Gelli, ma anche per Barrenechea. «È il vero play che non avevamo». Oltre che per Monterisi.

Poi parla ancora della squadra. «Gelli è uno di quei calciatori che dimostrata come nel calcio il lavoro e l'abnegazione pagano sempre. Poi potrei parlare di Cheddira che era all'esordio di Garritano che è entrato alla grande. Insomma tutti bravissimi. Per il resto sappiamo che servono altri giocatori per completare la rosa. Spero di riuscire a lavorare bene qui, al Frosinone cercando di inculcare nei giocatori la mentalità che hanno avuto nella ripresa quando hanno cercato il terzo gol sulle ripartenze».

Angelozzi e il mercato

Servono altri calciatori, ha detto Di Francesco e a tal proposito poco prima dell'inizio della partita contro l'Atalanta il direttore dell'area tecnica del club di Viale Olimpia, Guido Angelozzi sempre da Sky ha brevemente parlato dello stato della trattativa per mettere a disposizione del tecnico Kaio Jorge e Soulé. «Per l'acquisto dei due giocatori - ha precisato t - siamo a buon punto. Vediamo tra oggi e domani di chiudere la trattativa se entrambi decideranno di sposare il nostro progetto. Con la Juve abbiamo un buon rapporto e siamo quasi d'accordo. Manca poco e la sicurezza può darla solo la firma». Se i giocatori decideranno di indossare la maglia giallazzurra, sosterranno le visite mediche nella giornata di domani.