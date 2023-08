Spettacolo Frosinone. Grazie a una gara impeccabile, soprattutto nel primo tempo, la formazione canarina riesce a battere per 2 a 1 l'Atalanta in maniera a dir poco meritata e conquista i primi tre punti della sua nuova stagione in Serie A. Un successo costruito in maniera perfetta da mister Di Francesco e i suoi ragazzi, capaci di imbrigliare una formazione forte e temibile come quella di Gasperini.

La tattica

Per la seconda gara consecutiva contro davanti al pubblico amico, il tecnico dei canarini Eusebio Di Francesco rivede leggermente l'atteggiamento tattico e trasforma il suo classico 4-3-3 in un 4-2-3-1 fatto di tanti movimenti perfetti tra i vari interpreti che agiscono dalla cintola in su. A livello di uomini, invece, conferma per grandi linee lo stesso undici iniziale che nel turno precedente ha affrontato il Napoli. Tre le novità e riguardano il portiere Cerofolini che prende il posto dello squalificato Turati, Cheddira al centro dell'attacco al posto di Cuni e Barrenechea per Caso. Mossa, quest'ultima, che permette all'allenatore di cambiare il modulo tattico appunto. Indefinitiva la formazione anti Atalanta vede Cerofolini tra i pali, e davanti a lui un difesa a quattro composta da Oyono a destra, Marchizza sulla corsia opposta e Monterisi-Romagnoli coppia di centrali. A centrocampo Mazzitelli e Barrenecha, con Cheddira unica punta alle sue spalle Gelli, Harroui e B aez.

La cronaca

L'avvio sorride al Frosinone, che nei primi minuti è padrone del campo. I ciociari pressano alto e al 5' Marchizza recupera un pallone sulla trequarti offensiva per servire Harroui, che controlla e infila Musso a difesa battuta. L'Atalanta ci prova e si affaccia per la prima volta in avanti al 12', con un tiro di Zapata che finisce alto. Al 24' il primo calcio d'angolo della partita porta al gol del 2-0. Si presenta dalla bandierina Baez e dopo una mischia scaturita dal colpo di testa di Romagnoli, sbuca Monterisi che va al tiro di prima intenzione e raddoppia. Al 30' Zappacosta riceve il cross di Kolasinac e conclude di sinistro, ma ancora Monterisi è decisivo con un grande intervento in scivolata. È dei giallazzurri anche l'ultima occasione del primo tempo: Harroui mette in mezzo per Mazzitelli, che però spreca di testa.

La ripresa

Al rientro dagli spogliatoi Gasperini manda in campo Zortea e De Ketelaere al posto di Zappacosta e Lookman.

All'1 1' arriva il gol che riapre la partita: Ederson imbuca Zapata, che si gira e lascia sul posto Monterisi, infilando Cerofolini sul suo palo. Garritano prova a rendersi pericoloso nel Frosinone prima al 17' e poi al 18', ma entrambi i tiri finiscono alti. Al 24' un passaggio del subentrato Scamacca attraversa tutta l'area di rigore e arriva sui piedi di Scalvini che trova però una grande risposta di Cerofolini. L'Atalanta si rigetta in avanti alla ricerca del pareggio. Al 30' De Ketalaere lascia partire un tiro, ma Cerofolini risponde ancora e sulla ribattuta Scamacca non riesce a ribadire a rete con un colpo di testa che finisce largo. Proteste dei nerazzurri al 32', con Muriel che va a terra dopo un contatto in area, ma l'arbitro lascia proseguire. Al 39' il corner di Muriel arriva ancora sulla testa di Scamacca, che è però di nuovo impreciso. Al 42' c'è l'ulti mo squillo dell'Atalanta, con un sinistro di Koopmeiners che viene murato da Szyminski. Nel recupero il Frosinone resiste e mette il sigillo sui primi tre punti del suo campionato.