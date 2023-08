Il Frosinone batte in maniera meritata l'Atalanta e conquista i primi tre punti in questa Serie A. Prova di qualità e di quantità della formazione di Di Francesco che ha battuto una delle squadre più accreditate dell'intero campionato, che nella scorsa stagione si è piazzata quinta, conquistando un posto per l'Europa League. A decidere il match sono state le reti di Harroui al 5' e di Monterisi al 24', cui ha risposto Zapata al 56'. Per il Frosinone si tratta di tre punti molto pesanti, che danno ai giallazzurri la giusta spinta per i prossimi impegni (nel terzo turno si giocherà a Udine) e per credere nella salvezza.