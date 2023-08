Proprio vero che gli esami non finiscono mai. E quello che attende questo pomeriggio il Frosinone è, almeno sulla carta, quantomeno di pari difficoltà rispetto alla sfida di sabato scorso contro il Napoli. Sempre sul campo amico del "Benito Stirpe" e di nuovo con fischio d'inizio alle ore 18.30, i canarini dovranno questa volta vedersela contro l'Atalanta. Certo, la formazione di Gasperini non arriva in Ciociaria con lo scudetto sul petto, ma non può certo essere considerata inferiore ai partenopei. Qualità di gioco nei suoi calciatori più o meno identica a quella della formazione di Garcia, così come l'intesa tra i singoli e tra i reparti.

Non a caso nella prima giornata i bergamaschi sono andati ad espugnare il terreno di gioco di una compagine quotata come il Sassuolo. In poche parole un'altra partita che si presenta proibitiva o quasi per il Frosinone che, però, siamo certi sarà pronto ad affrontarla nel miglior modo possibile. Con una settimana in più di lavoro sulle spalle, mister Di Francesco e i suoi ragazzi dovrebbero aver migliorato sia sotto l'aspetto fisico che dal punto di vista tattico. Perché per provare a mettere in difficoltà la Dea, sarà fondamentale riuscire a giocare l'intera gara con quella intensità, voglia e determinazione che, purtroppo, con il Napoli si è vista fino a mezz'ora dalla fine. Allo tesso tempo bisognerà evitare qualsiasi tipo di calo di tensione, meglio inteso come "regali" all'avversario (vedi le tre marcature dei partenopei di sabato scorso tutte evitabili).

Aspetto tecnico e tattico

Passando a questo punto a quello che potrà essere l'aspetto più squisitamente tecnico e tattico di questa partita, rispetto alla sfida contro il Napoli c'è tra i convocati la novità assoluta dell'attaccante Cheddira (non fanno invece parte della lista dei 22 Biaduoi e Haoudi per scelta tecnica, oltre all'infortunato Kalaj e a Lulic in via di recupero). E l'ex Bari dovrebbe rappresentare una delle novità iniziali contro i bergamaschi. In tal caso prenderà nella formazione iniziale il posto che sabato scorso era stato di Cuni. Certo poi l'esordio assoluto in maglia giallazzurra del portiere Michele Cerofolini, che dovrà sostituire lo squalificato Stefano Turati. Per il resto l'undici anti Atalanta potrebbe rispecchiare in tutto e per tutto quello che ha affrontato il Napoli, con un dubbio sulla corsia esterna d'attacco: Caso o Canotto. In definitiva la formazione che giocherà questo pomeriggio dal primo minuto, schierata come sempre con modulo 4-3-3, dovrebbe vedere Cerofolini in porta, e davanti a lui un pacchetto arretrato composto da Oyono a destra, Marchizza a sinistra e Monterisi-Romagnoli coppia di centrali. A centrocampo Mazzitelli sarà il regista (anche se non si può scartare a priori l'idea Barrenecha), con Gelli e Harroui nel ruolo di interni. In attacco, infine, certo di una maglia può essere considerato Baez, mentre per le altre due è ballottaggio tra i già citati Cheddira e Cuni da una parte, Caso e Canotto dall'altra (nel caso dovesse toccare a quest'ultimo agirebbe sulla destra con Baez a sinistra).