Pol Lirola è stato impiegato quasi sempre nel ruolo di terzino destro ma ha anche giocato come esterno di centrocampo. La sua qualità migliore è la spinta che riesce a dare sulla fascia di competenza. Calcia preferibilmente di destro ma non rinuncia a farlo anche con il sinistro. Il difensore spagnolo è cresciuto nell'Espanyol per essere prelevato a gennaio 2015 dalla Juventus dove ha giocato nelle formazioni giovanili.

A fine luglio 2016 proprio Guido Angelozzi lo ha portato al Sassuolo dove ha esordito in Europa League nella gara di Belgrado contro la Stella Rossa. Il 15 settembre ha segnato il primo dei tre gol della vittoria sull'Atletico Bilbao, ed è anche il primo in una competizione europea della squadra emiliana. In neroverde ha fatto registrare 93 presenze con 3 reti. Quindi due stagioni nella Fiorentina (52 presenze e 1 gol), due nel Marsiglia (53 presenze). Infine le 12 con l'Elche.

Le trattative di mercato

Il direttore Angelozzi lavora per potenziare tutti e tre i reparti. I canali aperti sono quelli con la Juve per gli attaccanti Kaio Jorge e per il centrocampista Soulé, che potrebbero giungere a titolo temporaneo. Con il Torino per quanto riguarda la punta esterna Demba Seck (c'è l'accordo tra le due società e si è in attesa dello sviluppo positivo della trattativa che ha in atto il Torino per coprire il vuoto che lascerebbe vuoto Seck). Con l'Atalanta per il difensore centrale Caleb Okoli. Basta trovare la formula adatta per la cessione in prestito con l'aggiunta di qualche opzione voluta dalla Dea. E con il Napoli per Gaetano.

Gara di sofferenza

Nell'intervista rilasciata a "L'Eco di Bergamo" l'ha chiamata così il presidente Maurizio Stirpe la settima sfida che il Frosinone e l'Atalanta disputeranno domani al "Benito Stirpe". Gara di sofferenza ma anche da affrontare con coraggio perché di fronte ci sarà l'Atalanta che è squadra forte che non perdona.

«Mi auguro – ha aggiunto il patron del Frosinone – che ci sia la replica dello spettacolo di pubblico della gara col Napoli e dell'atmosfera con cui è stata seguita la partita. E che, infine, le due tifoserie trovino lo spirito di rispettarsi a vicenda».

C'è stato anche un passaggio dell'intervista che ha toccato il difensore della Dea Okoli per il quale Stirpe ha confermato la trattativa in corso, precisando che «lo abbiamo nel mirino e ci teniamo a prenderlo».

E a proposito di acquisti è stato ufficializzato il giovane (2004) centrocampista Alessandro Boccia arrivato dalla Spal.

Comunque i tifosi del Frosinone non deluderanno le aspettative del presidente Stirpe anche perché la Questura ha deciso di restituire per la vendita i 550 posti bloccati in Curva Sud per motivi di ordine pubblico. Gran parte dei quali sono stati acquistati nel pomeriggio di ieri. Insomma anche nella gara contro la formazione di Gasperini lo "Stirpe" avrà una cornice di pubblico degna di una sfida così importante.