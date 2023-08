Dopo la prima giornata del nuovo campionato di Serie A il giudice sportivo della massima serie ha squalificato un solo calciatore: il portiere del Frosinone Stefano Turati.

Al 15' del primo tempo l'ex Sassuolo ha pronunciato un'espressione blasfema. Acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale e considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato nelle riprese televisive mentre preferiva un'espressione blasfema, udibile ed individuabile senza margine di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva.

Dal campo

Passando al resto della squadra, ieri mattina i canarini si sono ritrovati nella struttura della "Città dello Sport" di Ferentino per proseguire la preparazione alla delicata gara di sabato pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 18,30) allo stadio "Benito Stirpe" contro l'Atalanta. La seduta si è aperta con la fase di riscaldamento per poi passare a un lavoro a gruppi, Esattamente due, che si sono alternati tra palestra e situazioni tecnico e tattiche svolte sul rettangolo di gioco. A chiudere l'allenamento una partita a tema. Tutti presenti ad eccezione del solito Kalaj che continua a svolgere lavoro differenziato. Questo pomeriggio è in programma quindi una nuova seduta di lavoro sempre nella struttura della "città dello Sport" di Ferentino.