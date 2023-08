Allo "Stirpe" finisce 3-1 il match tra la neo promossa in massima serie e i campioni d'Italia nella prima giornata di Serie A. Il Frosinone parte in vantaggio con un gol su rigore di Harroui al settimo minuto di gioco ma al 24' il Napoli recupera con una rete di Politano. Nel finale del primo tempo gol di Raspadori annullato dal Var per fuorigioco. Al raddoppio per la squadra degli azzurri ci pensa Osimehn al 42', che al 79' porta a casa il 3-1.