Ci siamo. Per il Frosinone, fresco vincitore del campionato di Serie B, è arrivato il momento di tuffarsi nella nuova stagione. La terza della sua storia calcistica da giocare nella massima serie. Per i canarini si tratterà di un esordio sulla carta a dir poco proibitivo visto che, con fischio d'inizio alle 18,30, allo stadio "Benito Stirpe" arriveranno i campioni d'Italia del Napoli.

Ottenere un risultato positivo contro la compagine del neo allenatore Garcia sarà impresa difficilissima, ma non impossibile. Perché nel calcio, così come nella vita, nulla è impossibile. Chiaro che per pensare di poter compiere il "miracolo", i canarini dovranno dare vita a una prestazione perfetta. Senza la minima sbavatura, dall'inizio alla fine, sotto il profilo tattico, dell'atteggiamento, tecnico e anche atletico. Tutti punti sui quali il tecnico Eusebio Di Francesco e i suoi ragazzi hanno lavorato in maniera maniacale. E per provare a rendere possibile l'impossibile, il Frosinone potrà contare anche sul calore e sull'affetto di un pubblico pronto a sostenerlo dall'inizio fino alla fine. E dovrà farlo soprattutto nei momenti difficili che arriveranno nel corso della sfida contro i campioni d'Italia.

Aspetto tecnico e tattico

Prima di entrare nel dettaglio dell'aspetto tecnico e tattico di questa sfida, ci sembra giusto sottolineare il fatto che quello che scenderà in campo contro il Napoli sarà un Frosinone ancora incompleto. Non per le assenze dei soliti Lulic e Kalaj (il primo sta recuperando dall'operazione al legamento crociato alla quale si è sottoposto lo scorso febbraio, mentre il secondo è alle prese con un problema fisico), quanto piuttosto perché il mercato non è stato ancora completato e all'appello mancano diverse pedine di cui almeno quattro che nelle idee di Di Francesco dovrebbero vestire i panni di titolare (due centrali di difesa un esterno d'attacco e una prima punta).

E allora in attesa che il direttore Angelozzi chiuda in maniera ufficiale questi colpi (almeno due in dirittura d'arrivo), diciamo che questo pomeriggio il Frosinone scenderà in campo con l'ormai collaudato modulo 4-3-3 e che a comporlo saranno più o meno gli stessi calciatori che la settimana scorsa hanno giocato in Coppa Italia contro il Pisa. Due fondamentalmente i piccoli dubbi che l'allenatore nella sua testa ha già sicuramente sciolto, ma non comunicato ufficialmente.

Il primo a centrocampo, dove Gelli appare favorito nei confronti di Brescianini e l'altro al centro dell'attacco con Borrelli che inizialmente dovrebbe essere preferito a Cuni. In definitiva l'undici anti Napoli dovrebbe vedere Turati in porta e davanti a lui una difesa composta da Oyono a destra, Marchizza a sinistra e Monterisi-Romagnoli coppia di centrali. A centrocampo Mazzitelli sarà il regista con ai suoi lati Harroui a sinistra e uno tra i già citati Gelli o Brescianini a destra. In attacco, infine, il tridente sarà formato dagli esterni Baez e Caso e in mezzo, come detto, più Borrelli che Cuni. Da sottolineare, infine, che della lista dei convocati fa parte anche Canotto.