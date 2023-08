Era nell'aria da un paio di giorni, ieri c'è stato l'annuncio ufficiale: dalla Juventus al Frosinone, ecco Enzo Barrenechea, centrocampista.

Questa la nota del club frusinate: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la Juventus Football Club per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Enzo Alan Tomas Barrenechea. Il centrocampista classe 2001 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024".

Allenamento

Prosegue la preparazione dei canarini per l'esordio stagionale in Serie A sabato prossimo contro il Napoli. Ferragosto di lavoro in mattinata per i ragazzi di mister Di Francesco alla Città dello Sport di Ferentino. Lavoro di forza in palestra, esercitazioni tecnico- tattiche in campo. Parzialmente in gruppo Lulic. Differenziato per Kalaj. Domani in programma una doppia seduta sempre a Ferentino.