Alle 18 in punto pronti per iniziare la settimana lavorativa in vista del debutto in campionato di sabato pomeriggio quando sul rettangolo di gioco del "Benito Stirpe" si concentreranno le attenzioni maggiori riguardanti il primo turno di partite. Avversario di grido della matricola giallazzurra di Eusebio Di Francesco sarà la formazione campione d'Italia in carica che i pronostici danno ovviamente favorita per la conquista dei primi tre punti in palio. E che al seguito avrà quella tifoseria che in fatto di entusiasmo non ha rivali anche se sarà molto al di sotto dei numeri di cui fa sfoggio sia nelle partite al "San Paolo", sia in quelle in trasferta. Ieri mattina, nel giro di pochi minuti sono stati bruciati i mille e cento biglietti posti in vendita.

Cioè tutti quelli del settore ospiti dello stadio di Viale Olimpia che, se farà registrare il tutto esaurito con una cornice di pubblico da record, presenterà anche una parte della cintura di posti a sedere completamente vuota. Ci riferiamo ai circa seicento sedili della Curva Sud non posti in vendita perché necessari per formare un assurdo quanto necessario cuscinetto per tenere separate le due tifoserie. Una misura che solo nel calcio si rende indispensabile per prevenire episodi che nello sport non dovrebbero mai verificarsi. Comunque il Frosinone ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per i settori ancora con posti disponibili, prevedendo la possibilità della prelazione per gli abbonati dalle ore 15,30 di ieri fino alle ore 23,59 di domani: Solo dopo scatterà la vendita libera e precisamente dalle ore 11 di giovedì 17 agosto fino al fischio di inizio della partita.

Cerofolini è giallazzurro

Tornando a ieri pomeriggio il gruppo squadra, ancora in corso di costruzione per diventare formazione più competitiva, ha cominciato a pensare al difficile impegno con gli uomini di cui attualmente il tecnico dispone e su cui può fare affidamento. Tutti presenti con Lulic e Kalaj che hanno continuato il lavoro differenziato e con la novità rappresentata dall'estremo difensore Michele Cerofolini che, dopo le visite mediche e la firma del contratto, si è aggiunto al gruppo che attende altri innesti importanti.

Mentre la squadra stava ultimando l'allenamento il Frosinone ha anche provveduto a ufficializzare l'arrivo del portiere. Questa la nota emessa dall'ufficio stampa del club di Viale Olimpia: «Il Frosinone Calcio comunica di avere raggiunto l'accordo con la società sportiva ACF Fiorentina per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Michele Cerofolini. Il portiere classe 1999 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2026».

Dal mercato

Per Walid Cheddira la giornata di ieri è trascorsa senza grosse novità. Al punto in cui è giunta la trattativa ormai prossima alla definizione, meno se ne parla e meglio è dal momento che niente è sopraggiunto per guastare l'accordo che c'è con l'attaccante, che si è detto pronto a indossare la casacca giallazzurra, e con il Bari che si è riservato il sì definitivo prima di mettere nero su bianco secondo le modalità di trasferimento già note. Ieri era anche atteso il centrocampista bianconero Enzo Barrenechea, classe 2001, valida alternativa in campo al capitano Mazzitelli, ma il giovane argentino si spera che possa giungere nei prossimi giorni.

Anche per l'altro juventino, e cioè per Kaio Jorge, la novità riguarda la pausa di riflessione che si sarebbe concessa la Juventus prima di cedere in prestito l'attaccante al Frosinone, per facilitarne il percorso di crescita. Si tratta di notizie che sono rimbalzate da Torino ma di ufficiale non hanno alcunché.

Nessun passo avanti, almeno apparente, per quanto riguarda l'attaccante esterno di sponda granata. La trattativa, bene avviata dal direttore Angelozzi, non sembrerebbe distante dalla sua conclusione positiva.