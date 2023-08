E' cominciata la settimana più importante di quelle finora vissute dall'inizio della stagione agonistica, che vedrà il Frosinone di Eusebio Di Francesco ai nastri di partenza del campionato di Serie A, terzo nella storia del club di Viale Olimpia.

Nel pomeriggio il gruppo attualmente a disposizione del tecnico tornerà in campo dopo i due giorni di vacanza per iniziare a preparare la partita contro il Napoli campione d'Italia. Importante non solo per questo ma anche perché dovrebbero esserci le definizioni di alcune trattative attese da tutti e in modo particolare dal mister.

Oggi dunque la squadra tornerà a correre e a sudare dopo la vittoria sul Pisa e le sedute si susseguiranno fino alla rifinitura di venerdì mattina, quando il tecnico dei canarini sarà chiamato a fare le scelte per schierare in campo la formazione che riterrà più competitiva. Ovviamente nella speranza che, nel frattempo, l'organico a disposizione si sia ingrossato di numero e di qualità. Comunque, a proposito di come bisognerà approcciare la partita contro il Napoli, e non solo da parte della sua squadra, vale la pena ricordare le parole dette dal tecnico canarino dopo il successo sul Pisa: «Il Napoli? Ci prepariamo alla grande, sarà una bellissima occasione e una grande ribalta. Dobbiamo viverla con gioia e giocare una grande partita, senza paura. Pensando a noi stessi ma anche al fatto di avere di fronte il Napoli. Una gara non si può pensare di dominarla».

Della partita del debutto ne hanno parlato molto brevemente anche gli ultimi tre canarini presentati nei giorni scorsi. Marchizza ha precisato che «forse non poteva capitare partita più bella. Affrontare subito i campioni d'Italia nel nostro stadio sarò veramente stimolante e bello. Speriamo di disputare una grande partita».

Da parte sua Brescianini ha aggiunto: «Penso che affrontare il Napoli sia uno stimolo enorme. Le motivazioni saranno molto alte. Non c'è sfida più bella». Harroui, infine, diversamente dai compagni ha dichiarato che «per noi non deve essere importante chi sarà il primo avversario di campionato perché dovremo dare sempre contro tutti il cento per cento delle nostre possibilità».

Le ipotesi di mercato

«Ho parlato con il direttore, mi ha detto che c'era una trattativa avviata e che il ragazzo stesso non se la sentiva di giocare»... Sono le parole con le quali il tecnico del Bari, Mignani ha spiegato nella conferenza stampa del post partita col Parma, perché Cheddira non è sceso in campo. La giornata festiva ha, con tutta probabilità, rallentato la trattativa riguardante l'attaccante che, per ora, è molto più vicino al Frosinone che al Cagliari. Infatti Walid Cheddira ha ormai da qualche giorno dato il suo benestare ad indossare la casacca giallazzurra ed è importante per il buon esito del discorso che per chiudersi necessita del "si" delle tre parti in causa. Insomma mancherebbe soltanto la risposta del Bari dopo la proposta del Frosinone e la decisione del giocatore. Comunque i termini dell'accordo, lo ripetiamo, prevedono la cessione in prestito oneroso con il diritto di riscatto che diventerebbe obbligo nel caso di permanenza in "A" del Frosinone.

Se Cheddira ha accettato il cambio di maglia, Kaio Jorge ha cambiato idea ed è pronto a venire anche lui al Frosinone. Non è più il giovane attaccante che alla Juve ha detto di volere restare in bianconero. Il brasiliano classe 2002 ha fatto retromarcia precisando che «vorrei giocare qui ma forse è meglio andare in prestito per giocare un po' di più…». Cioè quello che vuole proprio il club bianconero per favorire il percorso di crescita dell'attaccante. E anche il Frosinone che lo ha chiesto a titolo temporaneo. Insomma è un'altra trattativa che dovrebbe avere sviluppi importanti nei prossimi giorni.

Quella riguardante il compagno di squadra Enzo Barrenechea, invece, è già giunta in porto. Il centrocampista argentino classe 2001, che nel campionato scorso ha esordito con la maglia bianconera sulle spalle, stamane sarà a Frosinone per le viste mediche e per la firma del contratto. Diventerà giallazzurro a titolo temporaneo.Infine novità sono attese anche per la trattativa riguardante l'attaccante esterno Demba Seck, classe 2001. Il giovane senegalese è in uscita dal Torino e potrebbe prendere la strada della Ciociaria simultaneamente all'arrivo nel club granata dal Marsiglia di Ruslan Malinovski, ex Atalanta. Però sul giocatore ci sarebbe anche il club turco del Fanerbahce.