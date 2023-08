Mister Eusebio Di Francesco entra in sala stampa e sfodera un sorriso. Il suo Frosinone ha battuto il Pisa ed ha superato il turno in Coppa Italia approdando ai sedicesimi. Ma le domande in apertura vertono quasi tutte sul calo di prestazione mostrato dalla squadra nel secondo tempo, quando ha rischiato di farsi riprendere dagli ospiti.

«Esistono sempre due squadre che scendono in campo - spiega Di Francesco - Sono un po' cresciuti loro, noi abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo nel palleggio, ci sta. Anzi, me lo aspetto anche perché abbiamo fatto tanto lavoro e così qualche giocata può anche uscire sporca. Ma la squadra nel secondo tempo ha retto mentalmente, ha cercato di fare la partita, abbiamo avuto anche l'opportunità di chiuderla. Nel primo tempo se non era per un po' di sfortuna e un po' di disattenzione potevamo stare 2-0 o anche 3-0».

Quindi è soddisfatto per la prestazione nel suo complesso?

«Sono molto contento della prova della squadra, per la rosa attuale che ho, per l'impegno e per la ricerca di certe giocate. La colpa di eventuali errori che ci sono stati non è dei ragazzi ma è mia, perché cerco di dare una mentalità e una identità forte».

Dalla Coppa, al campionato. Come preparerà la sfida al Napoli sapendo che potrebbero esserci dei cambiamenti nella rosa?

«Se dovesse arrivare qualcuno, come ci auspichiamo ed è possibile, non cambierà il lavoro. Sarà chi arriva a dover iniziare a lavorare sodo per entrare nel gruppo. Il Napoli? Ci prepariamo alla grande, sarà una bellissima occasione e una grande ribalta. Dobbiamo viverla con gioia e giocare una grande partita, senza paura. Dobbiamo pensare solo a noi stessi? Sì, ma bisogna considerare ma anche i nostri avversari. Una gara non si può pensare di dominarla».

Nella ripresa ha cambiato l'intero tridente, Brescianini ha rilevato Harroui, come ha visto i vari Kvernadze, Garritano, Cuni e un po' tutti quelli che sono entrati?

«Secondo me hanno ridato un po' di... vita alla squadra, c'eravamo abbassati. Non dimentichiamo che Caso aveva fatto due o tre giocate di livello però veniva da una settimana un po' difficile, sapevo che la sua tenuta non sarebbe stata troppo lunga. E' un giocatore importante, ce lo teniamo stretto. Tutti i subentrati hanno ridato sprint, come Kvernadze con delle buone accelerazioni. L'atteggiamento è giusto. Loro nel finale hanno avuto un'occasione con Tramoni; in quel caso Oyono, che dovrà lavorare sempre di più sulla fase difensiva perché è un ottimo giocatore, deve pensare che può arrivare un pallone complicato da difendere nel modo giusto».

Parliamo della difesa, Monterisi è cresciuto tanto…

«La volta scorsa avevate parlato delle difficoltà dei due centrali, oggi è stato il contrario. Hanno retto alla grande, intelligenti a livello tattico e prendendo anche due gialli che ci possono stare, hanno lavorato di coppia. Monterisi se non sbaglio nasce difensore centrale e si vede. Lo dico tutti giorni al mio direttore, è un ragazzo giovane che sta dimostrando una grande crescita».

Passiamo al centrocampo, Mazzitelli e Gelli sono dei punti di riferimento?

«Sono due ragazzi eccezionali, Mazzitelli lo conoscevo già perché l'ho avuto a Sassuolo. Ma io debbo dire che il gruppo in generale si aiuta, loro usano il "noi" che a me piace tantissimo. E' fondamentale. Ma ci sono anche altri giocatori, come anche Turati che ha una grande personalità. In questo spogliatoio ci sono grandi valori e se riusciamo anche a metterne altri, più che tecnici che pure sono importanti, ma io intendo come persone, ci sarà la base per fare un ottimo lavoro. Specialmente qui a Frosinone».

Il capitano sarà Mazzitelli?

«Quando gioca è il capitano e il vice è Turati. Ma abbiamo tanti leader, come ad esempio Romagnoli».

Harroui spesso è andato a pressare il loro portatore di palla. Una mossa tattica che potrà essere ripetuta?

«Era nell'idea di andarli a prendere alti e nel 4-3-3 devi mandare una mezz'ala. Il Frosinone oggi - venerdì, ndr - era schierato con un 4-4-2, il nostro assetto è dinamico in base alle squadre che affronti. Con la Salernitana ad esempio mandavamo sui portatori i tre attaccanti. Si cambia in base agli avversari. E magari col Napoli chissà, mi invento un 4-3-1-2 fantasioso».

Ha parlato anche Baez, ed a lui è stato chiesto come si prepara l'esordio stagionale in Serie A...

«Con tante motivazioni - risponde - perché il lavoro che dobbiamo svolgere questa settimana punta sull'esordio in campionato, una partita di Serie A. Alle motivazioni aggiungo la concentrazione. E' la combinazione che paga alla fine».

Come sta, che sensazioni ha e che ruolo pensa di ritagliarsi in questa stagione?

«Mi sento bene, la preparazione è stata dura ma quel lavoro è stato necessario. Sicuramente io debbo migliorare, affinare la parte strettamente tecnica mentre dal punto di vista atletico penso di stare al meglio. Quanto al ruolo, quello più congeniale è l'esterno dai due lati. Ma sarò pronto dove intenderà schierarmi il mister».

Che cosa le è piaciuto del Frosinone nella gara di Coppa Italia e che cosa le è piaciuto di meno?

«E' stata una partita complicata, lo sapevamo. Loro si sono messi bene in campo, sicuramente mi è piaciuto in particolare l'intenzione sempre di giocare il pallone ma senza forzare mai le giocate. Il Pisa ha fatto comunque un bel lavoro nel tentativo di "sporcarci'" le giocate. Ma quella idea di continuare sempre a giocare è la cosa più positiva della nostra partita, al netto della vittoria».

Fare gruppo sarà fondamentale?

«Personalmente ci credo tanto nel lavoro del gruppo. Sia per quanto riguarda la parte umana che quella legata ai risultati. Tutto parte dal gruppo, dalle relazioni che si instaurano tra i compagni. Quando c'è la forza del gruppo è molto facile arrivare a risultati positivi».