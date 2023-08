La tanto attesa accelerazione nelle trattative condotte dal direttore Guido Angelozzi per porre a disposizione di Eusebio Di Francesco il secondo blocco di acquisti c'è stata, è tutt'ora in corso e si concluderà alle ore 20 del primo settembre prossimo quando l'ultima pedina in entrata avrà concluso la rivoluzione dell'estate 2023 nell'organico che dovrà affrontare per la terza volta nel giro di nove anni il campionato di Serie A.

Non è stato un viaggio a vuoto quello effettuato dal responsabile dell'Area tecnica giallazzurra a Torino nella settimana scorsa ma necessario per consolidare l'asse con il club bianconero dopo il trasferimento a titolo definitivo in Piemonte di Federico Gatti. Prima di continuare a parlare delle importanti trattative riguardanti il centrocampista argentino Enzo Barrenechea, giunta ormai ai dettagli, e dell'attaccante compagno nella Juve Kaio Jorge, disposto a trasferirsi in prestito riaprendo un discorso che sembrava chiuso, ci sembra giusto dare spazio alla trattativa che vede impegnato il direttore Angelozzi nel fare indossare al centravanti Walid Cheddira la casacca giallazzurra.

L'attaccante marocchino con cittadinanza italiana classe 1998 è stato protagonista con il Bari, che ne detiene il cartellino con contratto fino al 30 giugno 2025, di un campionato da incorniciare con diciassette reti e cinque assist in trentuno partite. Il direttore Angelozzi lo ha nel mirino come primo nome della sua lista speciale ma oltre a dire che ci sta lavorando altro non aggiunge. C'è anche il Cagliari sul giocatore anche se Claudio Ranieri avrebbe parlato con il giovane centravanti Matteo Prati che ha manifestato la volontà di giocare in A.

Per l'attaccante Spal e Palermo sono d'accordo per il suo trasferimento in Sicilia sulla base di 5,5 milioni di euro. Tornando alla trattativa riguardante Gheddira, l'accordo tra il Frosinone e il Bari prevede il prestito oneroso con l'opzione dell'obbligo di riscatto in caso di salvezza da parte del club di Viale Olimpia.

Insomma mancherebbe soltanto l'ok definitivo del club pugliese. Per il Frosinone, comunque, l'offerta rappresenterebbe un consistente sacrificio economico dal momento che si tratta di un importo considerevole da coprire nel caso dovesse scattare l'opzione. Che significherebbe comunque per il sodalizio giallazzurro la possibilità di infrangere il tabù della permanenza in Serie A per una sola stagione agonistica.

L'asse con la Juventus

Chi è Enzo Barrenechea che già viene dato in viaggio verso la Ciociaria per indossare la maglia giallazzurra? Centrocampista argentino classe 2001 è giunto alla Juventus nel 2020 per giocare nella squadra che disputava il campionato di Serie C. Fermato da un grave infortunio al ginocchio (rottura del crociato) è rimasto 272 giorni lontano dal campo di gioco. Il giovane bianconero, nativo della provincia di Cordoba dove è cresciuto anche Paulo Dybala, ha avuto la forza di ricominciare e di aspettare la chiamata di Allegri. E' arrivata in occasione del derby con il Torino che i bianconeri hanno vinto quattro a due.

Nella formazione iniziale c'era anche Barrenechea che, solo a metà ripresa, ha lasciato il posto a Pogba. Ora, dopo lo scambio di documenti, la trattativa sarebbe giunta in porto. Dal centrocampista all'attaccante, che aveva deciso di mettersi in fila per indossare la maglia bianconera, il passo è stato breve. Stiamo parlando di Kaio Jorge, brasiliano (classe 2002) che, giunto alla Juventus nella stagione 2021/22, è stato utilizzato nella "Under 23". Anche il giovane brasiliano è rimasto vittima di un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco 531 giorni. In maglia bianconera è tornato a giocare nella "Next Gen" in famiglia e sotto gli occhi di Angelozzi ha firmato tre gol, affermando nel post gara: «Non mi sono mai arreso».

La Juventus vuole darlo in prestito per farlo ulteriormente crescere e il Frosinone sarebbe pronto a riceverlo.

Cerofolini è giallazzurro

Il direttore Guido Angelozzi ha chiuso anche la trattativa per l'acquisto del giovane portiere della Fiorentina Michele Cerofolini (classe 1999). L'estremo difensore è stato preso a titolo definitivo ma la Fiorentina avrà il 50 per cento sulla futura rivendita, oppure potrà ricomprare il giocatore a determinate condizioni. Trattativa sempre viva per l'attaccante esterno del Torino Demba Seck, classe 2021, che è stato al centro del discorso di tre giorni fa tra il direttore Angelozzi e il direttore sportivo granata Vagnati.

Il giovane senegalese (classe 2001) dovrebbe arrivare con la formula del prestito temporaneo. Solo, comunque, se il Toro riuscirà a chiudere un paio di trattative per coprire il ruolo.

In difesa restano nel mirino del Frosinone l'ex Luca Ravanelli, ma la Cremonese per ora non molla, e Logan Costa (2001), difensore capoverdiano in forza al Tolosa che, però, non riduce le pretese.

Sul fronte delle partenze il Frosinone Calcio, infine, ha ufficializzato la cessione di Alessandro Selvini (2004) al Rimini a titolo definitivo.