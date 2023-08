Basta un lampo di Caso, che fugge via rincorso invano da Hermannsson, a sancire il passaggio del turno del Frosinone ai sedicesimi di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Torino - Feralpisalò che si giocherà il prossimo 14 agosto: ci ha pensato il numero 10 con una progressione delle sue a scappar via e mettere dentro un pallone insidioso diretto ad Harroui, a spingerlo in porta è stato però il difensore centrale del Pisa Canestrelli nel tentativo di anticipare il centrocampista dei canarini. Uno a zero e match in discesa dopo sette minuti.

Vantaggio legittimato, almeno nel primo tempo, da un altro paio di lampi del fantasista e di Harroui, i migliori in campo assieme ad Oyono, costante nella sua spinta a destra: il raddoppio però non è arrivato e il Frosinone, che nei primi 45' aveva mostrato brillantezza giocando in velocità, mettendo spesso in difficoltà la retroguardia della squadra di mister Aquilani, nella ripresa si è ritrovato a dover contenere la reazione degli ospiti, propositivi a centrocampo ma poco incisivi in attacco: hanno creato tre o quattro buone occasioni ma non sono riusciti mai a centrare la porta. Unico, vero brivido, l'azione di Tramoni che all'ultimo minuto poteva mandare la gara ai supplementari: l'attaccante si è presentato in area ma ha sbagliato la misura del pallonetto, finito a lato dopo aver scavalcato Turati.

In mezzo a tutto questo, un buon approccio dei giallazzurri nei minuti iniziali, la conferma di un gioco che sulla corsia di sinistra funziona sull'asse longitudinale Marchizza - Harroui - Caso mentre a destra Oyono si rendeva protagonista di buone uscite palla al piede non trovando però sponda da parte dei compagni. A giri motore bassi il centrocampo dei ciociari, che però ha contenuto al minimo gli errori in impostazione, poi cresciuti quando il Pisa ha alzato il pressing, recuperando e lanciando per Torregrossa e Moreo. Neanche i cambi hanno impresso una svolta al gioco delle due squadre, che si sono praticamente annullate. Un po' meglio il Pisa nel finale, almeno come atteggiamento, mentre il Frosinone ha badato al sodo ma ha avuto un paio di chance di chiudere la contesa con Kvernadze che ha messo in difficoltà Nicolas non tanto nel primo tiro, ma nel secondo, con una rasoiata sfuggita di mano all'estremo difensore ospite e che è capitata sui piedi di Garritano, lesto a ribattere ma sfortunato a trovare un difensore toscano sulla traiettoria.

Il Pisa ha provato a limitare i danni poi è cresciuto provando a mettere in difficoltà il Frosinone. Ma - come detto - è mancato al momento della stoccata. Il Frosinone il suo l'ha fatto, superando il turno di Coppa Italia nel primo impegno ufficiale. Ed ora può concentrarsi sull'avvio del campionato. Sabato prossimo allo stadio "Stirpe" arriva il Napoli.

Frosinone 1 Pisa 0

Frosinone (4-3-3)

Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui (30' st Brescianini); Baez (30' st Garritano), Borrelli (20' st Cuni), Caso (20' st Kvernadze)

A disposizione: Palmisani, Pahic, Haoudi, Kujabi, Bidaoui, Macej, Klitten

Allenatore: Di Francesco



Pisa (4-2-3-1)

Nicolas; Hermannsson (43' st Tramoni L.), Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Nagy (30' Veloso), Marin; D'Alessandro (30' st Arena), Moreo (43' st Masucci), Tramoni M.; Torregrossa (30' st Toure)

A disposizione: Vukovic, Loria, Trdan, Jureskin, Coppola, Biagini

Allenatore: Aquilani



Arbitro: Ghersini di Genova; assistenti Fontemurato di Roma 2 e Yoshikawa di Roma 1; Quarto Uomo: Mirabella di Napoli; Var: Maggioni di Lecco; Avar: Paganessi di Bergamo



Reti: 7' pt Canestrelli (aut.)



Note: spettatori totali: 3.804 (di cui 203 ospiti); ammoniti: 11' st Romagnoli (F), 23' st Hermannsson (P), 44' st Monterisi (F); 45' st Tramoni; recuperi: 2' pt: 4' st.