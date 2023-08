Esordio vincente del Frosinone in Coppa Italia che batte il Pisa in casa 1 a 0. Canarini subito in vantaggio allo stadio "Stirpe" grazie all'autogol di Simone Canestrelli al 7' minuto di gioco. Con la vittoria i giallazzurri si qualificano per i sedicesimi di finale di Coppa Italia e attendono la vincente della gara tra il Torino e la Feralpisalò in programma lunedì 14 agosto alle 21.15 nel capoluogo piemontese.