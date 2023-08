Mentre il Frosinone lavora agli ordini di mister Di Francesco per preparare al meglio la nuova stagione sportiva, arriva l'ufficialità di una notizia che riguarda il club giallazzurro. Hit FM Radio, emittente radiofonica che lo scorso anno ha raccontato integralmente - in casa e in trasferta - il cammino di Mazzitelli e compagni, per la terza stagione consecutiva sarà l'unica radio autorizzata esclusivista all'emissione in fm di tutte le partite del Frosinone Calcio in Serie A.

Hit FM Radio si può ascoltare sulle frequenze FM 101.400 per la Provincia di Frosinone e in DAB, oltre che online sul sito www.hitfmradio.it e attraverso la nuova app, scaricabile gratuitamente su Apple Store e Google Play. Oltre le radiocronache dei Leoni giallazzurri, in questi giorni la direzione della radio è al lavoro per approntare il nuovo palinsesto, che prevede una serie di servizi, approfondimenti e speciali radiofonici per raccontare quotidianamente la stagione del Frosinone Calcio. Ad esprimere la soddisfazione per questo nuovo accordo e per la nuova sfida professionale è proprio Luigi Tomassi, editore dell'emittente radiofonica di Frosinone fondata appena due anni fa.

«Per il terzo anno consecutivo - dice - siamo stati incaricati dal Frosinone Calcio di raccontare a tutti i tifosi giallazzurri la stagione della nostra squadra del cuore, che sarà impegnata nel campionato di Serie A. Per noi non solo è motivo di grande orgoglio e soddisfazione ma anche una sfida impegnativa e ricca di responsabilità, che accettiamo con l'entusiasmo e la passione che contraddistinguono da sempre il nostro modo di fare radio. Ringrazio, a nome mio e di tutti i miei collaboratori, il presidente Stirpe per la fiducia accordataci che spero di ripagare con il lavoro e con l'impegno di tutto lo staff, al fine di fornire a tutti i tifosi e agli ascoltatori il miglior servizio possibile». HIT FM radio – Simply The Best