È durato un mese il periodo di avvicinamento a una gara ufficiale, anche se di Coppa Italia. Il Frosinone di mister Eugenio Di Francesco lo ha trascorso in gran parte nel ritiro di Fiuggi e, poi, sul campo della Città dello Sport di Ferentino per affrontare la prima vera partita della terza stagione in Serie A nella condizione il più possibile vicina a quella del debutto in campionato con il Napoli. «È normale essere poco lucidi e brillanti - ha sostenuto il tecnico dei canarini post pareggio 3 a 3 con il Cosenza - dopo gli ultimi allenamenti molto spinti. A me interessa portare a casa la vittoria, do il giusto peso a queste partite amichevoli, ma so benissimo cosa tutti i ragazzi hanno fatto durante queste settimane per prepararsi al meglio per le prime partite ufficiali, quella che vale come risultato contro il Pisa e poi con il Napoli».

Il giorno tanto atteso dalla squadra è giunto con la partita di Coppa Italia contro il Pisa anche se è doveroso aggiungere subito che non dovrebbe essere, almeno dalle dichiarazioni fatte dal presidente Stirpe e dal direttore Angelozzi, la stessa che affronterà i campioni d'Italia di Rudi José Garcia. Avrà sicuramente lo stesso assetto tattico, lo stesso spirito coraggioso, la stessa determinazione nel portare a casa il successo senza ricorrere ai tenpi supplenebtari o alla lotteria dei rigori, ma mancherà di altre pedine che Eusebio Di Francesco si aspetta dalla società. Per ora il tecnico dei canarini chiede a Mazzitelli e compagni di scendere in campo per affrontare la formazione toscana del neo allenatore Alberto Aquilani dando tutto quanto, in fatto di lucidità mentale e di brillantezza fisica, hanno accumulato nel corso della preparazione.

Ipotesi di formazione

Per la gara odierna (Stadio Benito Stirpe ore 17.45) il tecnico ha recuperato in tempo il centrocampista Harroui e l'attaccante Caso che hanno smaltito i i relativi problemi, non di ordine muscolare, accusati nella fase di riscaldamento (Caso) e durante la gara con il Cosenza (Harroui). Detto questo, nessuna novità rispetto all'ultima amichevole dovrebbe esserci nel pacchetto di difesa con Turati in porta, con i terzini Oyono a destra e Marchizza a sinistra e con i centrali Monterisi e Romagnoli. A centrocampo di sicuro ci sarà Mazzitelli nel ruolo di play, mentre Harroui, Brscianini e Gelli si giocheranno i ruoli di mezzala. A proposito dell'ex Sassuolo bisognerà vedere se il tecnico deciderà di schierarlo subito o nel corso della partita e il discorso riguarda anche l'impiego di Caso. Comunque nel tridente ci sarà Baez a destra con Caso o Kzevernarze sulla fascia opposta e Cuni o Borriello nel ruolo di centravanti.