Contenti di indossare la maglia giallazzurra, di fare parte di un gruppo in cui non c'è un leader ma tutti si sentono di esserlo e di avvertire il primo giorno la fiducia del direttore Angelozzi e soprattutto del mister Di Francesco. Entusiasti anche di giocare subito contro il Napoli e di affrontare il Pisa domani pomeriggio sapendo che la squadra è in costruzione, ma questo non dovrà mai essere un alibi. Soddisfatti, insomma, di avere azzeccato la decisione giusta di indossare la maglia giallazzurra e prendere tante soddisfazioni. Per Roberto Marchizza e per Abdou Harroui telecamere e microfoni in funzione nella sala stampa del "Benito Stirpe" dove, ieri mattina, c'è stata la presentazione del difensore e del centrocampisti diventati giallazzurri da poco meno di un mese.

Appena il tempo di dire che non ci sono stati finora problemi di ambientamento che la domanda è schizzata sulla partita del debutto in campionato. Più che il fascino della gara con il Napoli ad Harroui interessa il fatto che «dovremo dare il cento per cento di noi stessi contro tutti», mentre per il compagno di squadra «non poteva esserci gara più bella e più stimolante da affrontare nel nostro stadio. Sarà importante, però, disputare una grande partita».

Sistemata la prima di campionato contro una delle più forti squadre europee, prima ci sarà da affrontare il Pisa nell'incontro di Coppa Italia di domani pomeriggio al "Benito Stirpe". L'ex Sassuolo farà parte della formazione iniziale? «Dovrei farcela - la risposta di Harroui - dal momento che la botta non ha creato grossi problemi anche se un po' di gonfiore ancora c'e. Comunque Pisa o Napoli non dovrebbero esserci differenza. Per noi è l'esordio e sarebbe bello giocarlo in uno stadio pieno».

Marchizza, invece, ha aggiunto che «essendo la prima gara ufficiale, la dovremo approcciare entrando in campo concentrati. Comunque è incontro da non prendere sottogamba». Dal Frosinone si torna indietro al Sassuolo dove l'abitudine era quella di stare sulla parte sinistra della classifica: che campionato invece sarà quello del Frosinone? «I campionati per me più importanti - ha precisato Riccardo Marchizza - li ho giocati con la maglia dello Spezia. Tutti ci davano per spacciati e invece ci siamo salvati. Idem a Empoli dove siamo rimasti in Serie A da neopromossi con largo anticipo. Noi non faremo mai barricate perchè chi affronta la Serie A per salvarsi deve avere il coraggio di proporre idee di gioco provate in settimana. E il Frosinone si comporterà proprio così».

Parole da leader che il difensore non accetta perché «stando al Frosinone da un mese ed essendo anche più grande di età tra tanti giovani, dico che questo spogliatoio ha una grande forza e siamo tutti leader poiché ognuno di noi lascia qualcosa di importante nel gruppo».

Quanto sta lavorando mister Eusebio Di Francesco sull'aspetto mentale e motivazionale? La riposta dei due neo canarini. Marchizza: «Il mister ci dice sempre di continuare a lavorare con il sorriso e questo sta facendo la differenza quando eseguiamo le esercitazioni o prepariamo le partite. Sotto l'aspetto fisico e tecnico stiamo lavorando tantissimo con uno spirito davvero raro». Harroui: «Abbiano sviluppato tanto lavoro in questi mese. Posso dire che in questa squadra nessuno ha mai mollato».

Per concludere: perché avete firmato per il Frosinone?

«La decisione - ha precisato il difensore - l'ho presa a giugno quando mi ha telefonato il direttore. Con lui sono stato alcuni anni in cui abbiamo anche vinto. Poi la scelta del mister ha fatto il resto. Abbiamo una grande voglia di riscatto. Ecco perché sono al Frosinone». «Ho avvertito - ha aggiunto il centrocampista - subito la fiducia dell'allenatore e del direttore. Con il mister ho parlato a lungo e mi è piaciuto come vuole giocare».