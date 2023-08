Settimana importante per il Frosinone la seconda di agosto. Sia perché sono finite le gare amichevoli e venerdì ci sarà la prima ufficiale in Coppa Italia contro il Pisa, sia perché dal mercato potrebbero arrivare delle novità. Anche sul piano delle cessioni che, per il club di Viale Olimpia, sono propedeutiche per poter affrontare il discorso riguardante l'arrivo di quei giocatori che ancora mancano per potenziare la formazione ciociara in vista della partita del debutto in campionato del 19 agosto contro il Napoli.

Dal mercato

Continua sotto traccia l'attività del direttore Guido Angelozzi impegnato su due fronti. Per quanto riguarda le cessioni, la prima ad essere ufficializzata dovrebbe essere quella relativa al difensore Szyminski che, dopo quattro campionati in B con la maglia giallazzurra (91 presenze e 3 gol), indosserà la casacca del Catanzaro a titolo definitivo. Sul fronte acquisti le attenzioni di Angelozzi si sarebbero attualmente appuntate sull'attaccante Rey Manay (svincolato), sulla punta esterna Demba Seck e sul difensore Koray Gunter. In particolare il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra, intervistato da Sky sulla possibilità di prendere il centravanti albanese, ha affermato che «ci stiamo pensando». Se poi ha anche avviato una trattativa non possiamo affermarlo. Per quanto riguarda Seck (classe 2001) , attaccante di origine senegalese di proprietà del Torino, non ci sono da registrare novità sulla trattativa in corso tra le due società. Infine il Frosinone avrebbe mostrato grande interesse anche per Koray Gunter, difensore tedesco con cittadinanza turca di proprietà del Verona.

Dal campo

Ieri pomeriggio la squadra è tornata in campo per sostenere la prima vera seduta di allenamento. Non sono scesi in campo in quattro e per la precisione Caso e Harroui, il primo per un risentimento non di origine muscolare e il secondo per la botta ricevuta tra caviglia e gamba nel corso dell'amichevole con il Cosenza, nonché Haoudi e Lulic. Dopo la fase del riscaldamento i canarini sono stati impegnati in un lavoro tecnico-tattico. Squadra di nuovo in campo nel pomeriggio di oggi e così fino a giovedì per la rifinitura con una seduta giornaliera. Insomma il tecnico ha diminuito i carichi di lavoro. Anche perché la gara contro il Pisa l'ha iniziata a preparare, almeno sul piano atletico che poi significa essere più brillanti e lucidi sotto tutti i punti di vista, dalla scorsa settimana conclusasi con il pareggio con il Cosenza. Non perché il tecnico poca importanza tenesse al risultato della gara, ma per presentare una formazione più competitiva sia in Coppa Italia e sia in campionato con carichi di lavoro consistenti. Lo ha affermato nel corso delle dichiarazioni posto gara quando ha precisato che «a me interessa portare a casa la vittoria perché do il giusto peso a queste amichevoli ma so benissimo cosa tutti hanno fatto in queste settimana per prepararsi al meglio per le prime partite ufficiali, quella che vale come risultato contro il Pisa e poi con il Napoli...».