Il Frosinone che Eusebio Di Francesco sta allenando ormai da un mese non sarà quello che affronterà il prossimo campionato di Serie A al via per la formazione canarina sabato 19 agosto alle 18,30 in casa contro il Napoli. Lo ha detto e ribadito il presidente Maurizio Stirpe, che ha anche raccomandato di avere pazienza e fiducia. Lo ha sostenuto il direttore Guido Angelozzi nell'ultima sua apparizione in sala stampa in occasione della presentazione di Brescianini e Cuni avvenuta venerdì. Lo sa anche il tecnico che, alla prima domanda sul mercato da quando è alla guida tecnica di canarini ha risposto: «Ho sempre detto che io di mercato non voglio parlare. Mi affido alla sapienza del nostro Direttore. È chiaro che questa squadra ha bisogno di diversi giocatori. Anche per il famoso incastro delle coppie».

Da parte sua il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra venerdì scorso ha parlato di cantiere aperto alludendo alla campagna acquisti e cessioni, aggiungendo che sarà necessario fare prima delle uscite e poi ci saranno le entrate in quasi tutti i ruoli. Tutto questo Eusebio Di Francesco lo sa e sta lavorando con il massimo impegno con la squadra che la società gli ha affidato. Ed è anche soddisfatto dell'impegno dei canarini nel cercare di ripetere nelle amichevoli quanto viene provato e riprovato negli allenamenti.

La gara con il Cosenza

Venendo all'ultima amichevole di sabato scorso contro i calabresi, c'e da aggiungere che, se non ha confermato le positive prestazioni di squadra e dei singoli dell'amichevole con la Salernitana, il tecnico non se n'è fatto un cruccio. Ogni allenatore modella la preparazione per raggiungere determinati obiettivi. Quello più importante per il tecnico del Frosinone non era tanto l'amichevole con il Cosenza quanto, invece, le gare più importanti e ravvicinate di Coppa Italia (venerdì prossimo con il Pisa) e quella di campionato di cui abbiamo già detto. Lo ha precisato nel corso delle dichiarazione post gara di sabato scorso quando ha affermato che «mi aspettavo che i ragazzi facessero un po' più di fatica dal punto di vista fisico. Durante la settimana che si è conclusa con l'amichevole abbiamo fatto due doppi allenamenti molto spinti, nei quali i hanno dato tutto e ieri si sono allenati anche bene. A me interessa la vittoria, di il giusto peso a queste partite ma so benissimo cosa tutti hanno fatto durante queste settimane per prepararsi al meglio per le prime partite che valgono come risultato contro il Pisa e poi con il Napoli». Che in difesa non tutto sia andato bene l'allenatore dei ciociari lo ha ammesso. Ma non per colpa soltanto del «pacchetto difensivo ma degli undici in campo perchè da migliorare è la fase difensiva con gli annessi meccanismi che non funzionano bene». Comunque il Frosinone ha mostrato anche con il Cosenza lati positivi che il tecnico ha elencato nelle reti realizzate, nei due "legni" presi e in tante altre occasioni sfruttate male. Per Di Francesco, ad esempio, Borrelli si è mosso bene, Kzevernadze diventa pericoloso quando riesce e venire in mezzo al campo ma deve imparare dei meccanismi per posizionarsi meglio sul terreno di gioco. Baez è un grande lavoratore per la squadra ed è stato premiato anche con il gol.

Il mercato

Continua il lavoro a fari spenti del direttore Angelozzi che ha da tempo nel mirino il giovane attaccante esterno di proprietà del Torino Demba Seck (classe 2001) di origine senegalese. L'attaccante, cresciuto nelle giovanili della Spal e promosso in prima squadra dove ha fatto registrare 25 presenze nella stazione 2020/21 e nei sei mesi successivi fino a gennaio 2022, è stato poi ceduto al Torino dove è stato in campo in 25 partite. La trattativa da seguire. Come pure quella relativa al giovane Justin Ferizaj, centrocampista classe 2005 irlandese in forza alla società Shamroch Rovers. Infine il Frosinone avrebbe mostrato grande interesse per Koray Gunter, difensore tedesco con cittadinanza turca attualmente di proprietà del Verona, dove ha fatto registrare 105 partite dalla stagione 2019/2020 fino a gennaio 2023. Quindi in prestito alla Sampdoria dove ha giocato dieci partite.

La ripresa

I canarini sono tornati in campo ieri mattina per iniziare a preparare la gara con il Pisa. Solo lavoro di scarico per chi ha giocato con il Cosenza. Sono rimasti negli spogliatoi Caso e Harroui le cui condizioni saranno valutate nel corso della giornata odierna.