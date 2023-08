Secondo pareggio estivo consecutivo allo "Stirpe": dopo aver impattato con la Salernitana (1-1) finisce 3-3 contro il Cosenza, nell'ultima amichevole pre season. La prossima settimana primo impegno ufficiale della stagione, la sfida di Coppa Italia col Pisa, poi il via della Serie A. È un pari che non può far felice Di Francesco quello emerso ieri al termine di novanta minuti giocati a strappi e spesso senza riuscire a coprire tutto il campo in ampiezza: bene sulle fasce quando si sono concretizzate le sovrapposizioni, sotto pressione la mediana, in fatica la linea difensiva. Ci può stare. E' un Frosinone tutto nuovo, che sta imparando a conoscersi, è un Frosinone destinato a cambiare ancora tanto in sede di calciomercato, è un Frosinone che deve assimilare appieno il credo del suo allenatore. Il Cosenza lo ha messo duramente alla prova.

La squadra di mister Caserta ha giocato con grinta, senza timore, è stata propositiva, compensando con un pressing alto e tanta corsa la differenza di categoria, azzerando due volte il gap: soprattutto il primo, con i ciociari avanti di due reti (e che sul piatto della bilancia possono mettere anche due clamorose traverse). Non era ieri il tempo degli esami, una prima verifica andrà fatta in Coppa Italia con il Pisa. Forse rispetto ai campani si è visto un passo indietro, ma tutto sommato lo spirito con cui è stato approcciato il match era dei migliori: subito in attacco, sforzi immediati alla ricerca del gol. Come accennato, sulle corsie laterali la squadra si è mossa con padronanza di mezzi, quando ha avuto spazi in mezzo al campo le transizioni hanno funzionato. Frenata invece la costruzione del gioco, soprattutto dal basso.

La cronaca

Parte forte il Frosinone e sblocca immediatamente il risultato con Harroui lesto a recuperare palla dopo un rinvio corto di Micai, il centrocampista si presenta tutto solo in area e fa 1-0 al secondo minuto di gioco. Il Cosenza ci mette un po' a riorganizzarsi ma al 12' avrebbe l'occasione di pareggiarla. Sgroppata di D'Urso a destra, imbucata per Tutino che da pochi passi sbaglia completamente mira. I ciociari abbozzano una pressione alta che costringe la squadra di mister Caserta a liberarsi della palla con affanno. E al 21' c'è il raddoppio, ancora un pimpante Harroui che raccoglie da Oyono e confeziona un bel cross per la testa di Borrelli ben appostato sul secondo palo. Il doppio svantaggio non abbatte gli ospiti, che anzi iniziano a loro volta a pressare il Frosinone portandolo a sbagliare negli appoggi: la reazione del Cosenza produce i suoi frutti e al 26' arriva il gol ospite firmato da Tutino: l'ex Parma raccoglie in area una palla da sinistra dopo due parate in rapida successione di Turati e la deposita in fondo al sacco. Al minuto 34' il Frosinone potrebbe fare tris: sempre Harroui, il migliore in campo nel primo tempo, scaglia una bordata verso la porta di Micai che può solo guardare il pallone stamparsi sulla traversa. Al 41' da Micai direttamente a Tutino che si libera della marcatura di Monterisi e tira a fil di palo ma il numero uno dei padroni di casa con un bel tuffo in allungo gli dice di no. Al 44' sostituito Harroui che non ce la fa a proseguire dopo un contrasto. Dentro Brescianini.

Finale di tempo con il Cosenza che prova ad impensierire la retroguardia giallazzurra che però controlla bene e gestisce il ritmo nei due minuti di recupero al termine dei quali le due squadre, che non si sono risparmiate, dando vita ad una prima frazione di gioco molto gradevole da vedere, prendono la via degli spogliatoi. Nella ripresa partono di nuovo forte i canarini che al 48' dopo una palla difesa strenuamente da Borrelli su un lancio lungo conquistano un angolo dal quale scaturisce una palla gol "ciccata" a due passi dalla porta da Romagnoli. Al 51' Kvernadze si mette in proprio, si accentra e scarica un destro a giro dai sedici metri che fa tremare il montante. Il Cosenza si salva e torna ad attaccare, al 56' Turati in tuffo blocca un preciso ma debole colpo di testa di Zilli. Tanti cambi da una parte e dall'altra allo scoccare dei due terzi di gara e nel momento forse migliore dei locali, arriva il gol degli ospiti in divisa bianca: stavolta Zilli fa centro, sempre di testa, su uno spiovente dalla sinistra, infilandosi tra Romagnoli e Monterisi: 2-2. Tutto da rifare per la compagine in maglia gialla a strisce azzurre. Il gol del nuovo vantaggio matura secondo copione: dai e vai sulla sinistra, la ricetta della casa, tra Gelli e Marchizza che rimette dentro per il piatto destro facile facile di Baez: 3-2, palla al centro e altri cambi con spazio per Bidaoui e Szyminski, quindi dentro anche Kujabi e Selvini. A 7' dal termine il Cosenza pareggia: il neo entrato Voca ha un po' di spazio, si accentra e libera il sinistro, imparabile per Turati, gran gol. Un altro dei più freschi, Selvini, avrebbe sul sinistro la palla buona per chiudere definitivamente il match ma la retroguardia di mister Caserta ribatte. Finisce con i ritmi che si spengono e ulteriori cambi che svuotano o quasi le rispettive panchine. Pre season finita, si pensa al Pisa.