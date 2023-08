Era il giorno della presentazione di due dei nuovi acquisti del Frosinone, il centrocampista Marco Brescianini e l'attaccante Marvin Cumi, ma è stata anche l'occasione per il direttore dell'area tecnica del club di Viale Olimpia, Guido Angelozzi, di fare il punto su un mercato che per tutte le squadre continua a essere abbastanza difficile. Angelozzi, come nel suo stile, non si è nascosto dietro un dito e ha parlato di una rosa di squadra da rinforzare ancora in tutti i reparti compreso un vice Turati.

«Abbiamo bisogno di acquistare calciatori per ogni settore del campo. In particolare servono i difensori centrali, visto che per quel ruolo l'unico che abbiamo è Romagnoli. Monterisi, infatti, va considerato soprattutto un terzino, Szyminski è in uscita e Kalaj ha un problema fisico che non sarà superato in breve tempo». Dopo aver risposto alla domanda sul Logan Costa del Tolosa, che il Frosinone ha provato a prendere ma i francesi hanno tolo dal mercato e sull'impossibilità di prendere uno come Defrel, Angelozzi si è soffermato su Caso e Canotto.

«Per il primo ci sono state richieste, ma nessuna concreta. Per noi è un calciatore importante, ma io comunque parlo e ascolto tutti. Sul secondo che dire. C'era un prestito oneroso con la Reggina con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni che sono scattate a febbraio. Ma l'obbligo non è stato mai coperto. E così ora ci troviamo un calciatore sotto contratto e senza il budget che avevamo preventivato dalla sua cessione».

La presentazione di Brescianini e Cuni

Marco Brescianini e Marvin Cuni sono, dopo Giorgi Kzevernadze, i primi volti nuovi del Frosinone di Eusebio Di Francesco. Del centrocampista cresciuto nelle giovanili del Milan e dell'attaccante che è giunto dal Bayern Monaco si sa tutto. Ieri pomeriggio sono stati presentati entrambi nella rinnovata sala stampa del Club di Viale Olimpia, presente il direttore Angelozzi. Breve il suo intervento iniziale per dire che da anni conosce il giovane rossonero e che per qualche tempo gli ha fatto anche la corte. «Finalmente ci siamo riusciti - e Marco Brescianini è nostro. Il Milan ha solo una quota nella futura rivendita. Penso che sia anche contento dal momento che, tra tante richieste, ha scelto il Fosinone». Il centrocampista dispensa ringraziamenti cominciando dal direttore per continuare con il Milan «che è stato parte della mia vita da quando avevo otto anni, offrendomi la possibilità di allenarmi in strutture importanti e a farmi anche esordire in prima squadra. Ora indosso la maglia giallazzurra e mi impegnerò per essere protagonista e ripagare la fiducia che i dirigenti del Frosinone hanno riposto in me».

Dai ringraziamenti all'emozione di essere allenato da un tecnico di grande esperienza e bravura il passo è breve.

«Provo una grande emozione per essere allenato da Di Francesco. Alla Roma ha fatto cose indescrivibili. Pone massima attenzione alla parte tecnica e a quella tattica. Sono felice di lavorare con lui. Perchè Frosinone? Rispondo dicendo che è l'anno giusto per indossare la maglia giallazzurra in uno stadio bellissimo». Giocare contro il Napoli che significa per te? «Il massimo che un calciatore si aspetta. Impensabile per me fino a qualche anno fa». E affrontare in amichevole il Cosenza?

«Proverò una grande emozione. Sento il dovere di salutare la società e tutti i tifosi». Ed arriva il turno di Cuni, anche lui presentato dal direttore Angelozzi. «Marvin Cuni è un ragazzo classe 2001 che ha tante potenzialità ma deve migliorare con il lavoro. Non è abituato ai carichi di lavoro attuali ma ha le caratteristiche di un attaccante moderno e può giocare come centravanti ma anche come attaccante esterno. È nostro con contratto triennale e il Bayern ha solo una percentuale sulla eventuale rivendita». Dopo aver espresso la sua felicità per essere al Frosinone, Cuni si dice già pronto per il campionato. «Ci siamo allenati molto bene durante il ritiro e non vedo l'ora di cominciare. So, che a differenza del calcio tedesco, dove prevale la fisicità, qui si cerca di giocare più al calcio. Ma l'intensità è identica». Precisato che anche con i compagni di squadra si sta trovando bene e che con il passare del tempo sta migliorando con la lingua anche l'intesa, l'attaccante aggiunge che il suo «regno è l'area di rigore avversaria e non solo per fare gol ma anche per fare gioco». E a proposito di lingua con quanti compagni Curi riesce a interagire? «Per fortuna in molti parlano inglese».