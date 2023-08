Una sola seduta di allenamento nel programma di lavoro di ieri per i canarini di Eusebio Di Francesco, che l'hanno effettuata in mattinata per preparare al meglio l'ultimo test amichevole contro il Cosenza di mister Fabio Caserta. Segue di una settimana la prestazione sicuramente positiva della formazione giallazzurra non solo sul piano tecnico e tattico ma anche sotto l'aspetto della tenuta. Capitan Mazzitelli e compagni hanno avuto modo di mettere benzina nelle gambe e di andare avanti con la preparazione. I miglioramenti dovrebbero evidenziarsi con la partita di domani pomeriggio contro i "lupi" calabresi.

Le due formazioni si sono affrontate l'ultima volta il 18 marzo scorso al "Benito Stirpe" per l'undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B, ed è stato proprio Marco Brescianini, allora in forza al Cosenza, a dare la vittoria alla squadra ospite con la rete realizzata al 48' del secondo tempo. Dal test di domani mister Di Francesco si attende ovviamente indicazioni importanti e comunque attestanti una crescita rispetto all'amichevole con la Salernitana. In vista dell'incontro di Coppa Italia contro il Pisa, in calendario venerdì 11 agosto al "Benito Stirpe", e del difficile debutto in campionato contro il Napoli in calendario sabato 19 agosto alle 18,30.

Ipotesi di formazione

Almeno inizialmente il tecnico potrebbe di nuovo presentare la stessa formazione che ha pareggiato con la squadra di Paulo Sousa. In porta, ci sarà Turati con la difesa schierata con i terzini Oyono e Marchizza e con i centrali Romagnoli e Monterisi. Ed è anche uno schieramento obbligato in considerazione che quello difensivo è il reparto che attende più degli altri due arrivi più numerosi per formare anche le coppie. A centrocampo, poi, dovrebbero giocare Harroui, Mazzirelli e Brescianini anche se quest'ultimo potrebbe fare staffetta con Gelli. In avanti Baez essere impiegato di nuovo giocare a destra con Cuni o Borrelli punta centrale e con il ruolo di attaccante esterno di sinistra per uno tra Caso o Kzevernadze. Contro il Cosenza potrebbe toccare al georgiano esordire dal primo minuto. Quello che conta, comunque, è che entrambi dovrebbero presentarsi in campo in condizioni atletiche sicuramente migliori rispetto a quelle di sabato scorso quando erano reduci da lievi contrattempi di natura fisica. Questo per quanto riguarda lo schieramento iniziale. Ma è scontato che Di Francesco farà ruotare tutti i canarini a sua disposizione.

Dal mercato

Non ci sono da registrare novità importanti anche se l'attività del direttore Angelozzi è proseguita con lo stesso ritmo. La cessione all'Udinese del giovane centrocampista dell'Inter Giovanni Fabbian non ha colto di sorpresa il responsabile dell'area tecnica giallazzurra che avrebbe da tempo puntato le sue attenzioni su un suo compagno di squadra: Lucien Agoumè. Il centrocampista di origine camerunense classe 2002 è comunque attenzionato anche da altri club per cui bisognerà attendere gli sviluppi della trattativa.