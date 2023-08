Le vittorie, anche quelle scaturite da gare amichevoli disputate nel periodo della preparazione estiva, sono sempre importanti. Sotto il profilo morale, aiutano a conquistarne altre, anche perché ripagano della fatica e del sudore che luglio non ha risparmiato a chi è sceso il campo per prepararsi agli impegni difficile di campionato. Ne hanno spesi in quantità considerevole Eusebio Di Francesco con il suo staff e il gruppo squadra giallazzurro prima nel ritiro di Fiuggi e poi nella successiva settimana di allenamenti effettuati sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino.

Tutti, comunque, il primo risultato positivo lo hanno avuto sul piano della soddisfazione che è più appagante dei punti che ti regala una vittoria che, tra l'altro, nemmeno li prevede. Sul campo, purtroppo, l'hanno mancata contro la Salernitana a quattro minuti dalla fine dopo essere passata meritatamente in vantaggio. Ma non fa niente, dal momento che contro i granata di mister Sousa, primo test vero dei tre in calendario al "Benito Stirpe" prima di affrontare il Napoli di Garcia, il Frosinone ha dimostrato, pur in formazione incompleta, una personalità di squadra già pronta a spingersi in avanti per cercare l'avversario nella propria area di rigore e, in possesso di palla, a sviluppare anche buone giocate. Il tecnico dei canarini l'ha chiamato coraggio nel contesto di un atteggiamento, comunque, da… complimenti guadagnati.

Ma i complimenti ci sono anche per l'allenatore dal momento che è riuscito nel giro di poco tempo a schierare in campo una formazione giallazzurra già in possesso di una identità ben definita e che migliorerà con l'arrivo delle pedine che ancora mancano e che il tecnico si augura di poter gestire. Per ora soddisfazione, al di là della prestazione offerta da Mazzitelli e compagni, è anche quella di sentire Paulo Sousa dire a fine gara che «la squadra di Eusebio è preparata e lavora bene. Nei primi venticinque minuti, eravamo sempre in ritardo».

Dunque archiviato il primo test stagionale, altri due attendono il Frosinone lungo l'ormai breve percorso che conduce alla prima gara di campionato. E alludiamo all'amichevole di sabato prossimo con il Cosenza e alla Coppa Italia in calendario venerdì 11 agosto con il Pisa. Due incontri veri che potranno offrirci un quadro ancora più completo delle potenzialità di una squadra che il direttore Guido Angelozzi sta cercando di completare nel migliore dei modi. Intanto ieri i canarini hanno ripreso la preparazione con una doppia seduta. Lavoro di forza in palestra al mattino e sul campo nel pomeriggio. Con la sola eccezione di Lulic, tutti presenti e tutti pronti come sempre a rispondere nel modo migliore alle sollecitazioni del tecnico.

Trattative di mercato

Continua l'attività sotto traccia del direttore Angelozzi per mettere Eusebio Di Francesco nella condizione di allenare una squadra il più possibile completa nelle coppie per ogni ruolo. La giornata di ieri è trascorsa senza novità di rilievo anche se sembrerebbe sempre più percorribile l'asse che unisce il Frosinone alla Juventus. Sarebbero due i giovani che interessano il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra. Si tratta del centrocampista classe 2000 Hans Nicoluzzi Caviglia e il terzino classe 2002 Koni De Winter. Sul primo il Frosinone ha come concorrenti la Salernitana (ma sembra difficile il ritorno del centrocampista nella squadra con cui ha giocato nel campionato scorso) e l'Udinese. Ha preso parte con la prima squadra alla trasferta in America giocando anche parte della gara vinta sul Milan ai rigori. L'altro giovane è il belga Koni De Winter alla Juventus dal 2018 e pedina importante anche della Under 23 bianconera. Ha debuttato in prima squadra il 23 novembre 2021nella gara di Champions che la Juve ha perso con il Chelsea, mentre è stato in campo dal primo minuto l'8 dicembre successivo nella partita vinta 1 a 0 con il Malmo. De Winter è diventato il titolare bianconero più giovane della storia della Juve nella Champions. Comunque potrebbero esserci sviluppi anche dalle trattative che riguardano il difensore centrale capoverdiano Logan Costa (2001) in forza al Tolosa, Josh Maja (1998) attaccante inglese naturalizzato nigeriano, svincolato dal Bordeaux e il difensore danese Kevin Tshiembe (1997) di proprietà del Brondny.