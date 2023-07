Due disattenzioni, due gol: un pareggio tutto sommato giusto al termine di una gara equilibrata che ha mostrato un Frosinone già pimpante nella sua prima uscita allo "Stirpe" contro una squadra di pari categoria.

Una partita giocata su ritmi non altissimi ma costanti, con una prima parte (quando le energie erano maggiori) dedicata al pressing ed una seconda maggiormente di gestione della palla da parte dei ciociari che hanno sfoderato una bella grinta e giocato con quella mentalità offensiva che la società pretenderà anche nella massima serie e che mister Di Francesco sta instillando nella testa dei suoi giocatori.

Poi, si sa... E' calcio estivo, sono amichevoli, c'è la fatica dei primi allenamenti nelle gambe, ci sono movimenti da perfezionare e distanze tra i reparti da accorciare, ma i giallazzurri hanno dato la sensazione di essere pronti e soprattutto già ben amalgamati. Il centrocampo con il metronomo Mazzitelli playmaker ha funzionato, in difesa Romagnoli ha assicurato tranquillità, Monterisi non ha avuto problemi, gli esterni Oyono e Marchizza si sono ben disimpegnati.

Luci leggermente più offuscate in attacco dove Cuni ha costantemente battagliato contro il dirimpettaio Gyiomber senza spuntarla, Caso ha illuminato con un paio di accelerazioni delle sue, Kvernadze nella ripresa ha fatto intravedere quelle possibilità (grandi) di crescita e il talento che gli addetti ai lavori gli attribuiscono, ma nel complesso il reparto avanzato non ha creato tantissimo, trovando il gol come detto dopo una palla persa a centrocampo ed un rientro pigro della difesa campana. Non si poteva però pretendere di più da una squadra in piena preparazione. La cui fisionomia non è ancora ben definita, e che è alla ricerca della dimensione definitiva che vuole Di Francesco. Ma le premesse, al termine di questi novanta minuti, sono quelle di una formazione che sta stare in campo, sa leggere il gioco e non andare in affanno. Ottime basi. Miglioramenti? Più che possibili, per affrontare la missione salvezza.

La cronaca. Parte con grande determinazione la squadra di casa che già dopo una trentina di secondi mette in difficoltà la retroguardia ospite, con Allocca che pressato da Cuni gli calcia addosso il pallone, che poi finisce a lato. Tiene il baricentro alto la squadra di Di Francesco che mette pressione al centrocampo avversario per recuperare subito palla: ne scaturisce un corner calciato da Baez, palla vagante in area che Brescianini tenta di deviare di tacco senza trovare lo spazio giusto. Al 6' si vede la Salernitana in attacco con un tiro di Candreva: due calci d'angolo a seguire per gli ospiti, libera in entrambi i casi la difesa giallazzurra.

All'11' percussione di Harroui che si libera e cambia lato, ma l'azione si spegne in fallo laterale. Ancora sulla sinistra, insistono Caso e Harroui, il fantasista campano prova un tiro a giro rasoterra ben neutralizzato da Allocca che ha un grande riflesso.

Primo quarto d'ora con un Frosinone bene in partita, poi i granata azzardano maggiori sortite in avanti. Turati blocca a terra un tiro dell'ex Kastanos, e dopo una bella punizione di Mazzitelli, fuori di poco, altro calcio da fermo dall'altra parte con la palla di Bradaric che buca la barriera, ma le gambe di Romagnoli la deviano quanto basta per concedere solo un corner. Al 38' traversone di Candreva per la testa di Lovato, mira imprecisa, quindi l'ennesimo tiro dalla distanza di Kastanos che porta ad un calcio d'angolo senza esiti.

Negli ultimi due minuti Caso ne semina un paio, poi la difesa si chiude a riccio, al 45' ci riprova Harroui che sguscia via, entra in area e cerca uno spiraglio ma il numero uno ospite con le gambe neutralizza il tiro.

Nella ripresa è la Salernitana ad alzare per prima i ritmi, sempre Kastanos da fuori, deviazione di Monterisi, poi cross di Sambia e Botheim si avvita ma non centra la porta. L'occasione più ghiotta per gli ospiti capita sui piedi di Candreva ma Oyono in scivolata gli nega il gol.

Assorbita la partenza forte dei granata, i ciociari si assestano e dopo una girandola di cambi colpiscono in transizione. Kvernadze arpiona una palla e lesto lancia in profondità Garritano che entra in area e a testa alta vede l'inserimento di Gelli: piatto e gol, vantaggio dei ragazzi di Di Francesco al 33'.

Non ci sta la compagine guidata da Sousa, che prima impegna Turati poi al 41' con uno spunto di Valencia pareggia la gara.