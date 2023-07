Frosinone e Salernitana tornano ad affrontarsi, anche se in amichevole, dopo due anni e tre mesi. L'ultima gara, infatti, le due squadre l'hanno disputata in Serie B allo stadio "Arechi" il 5 aprile 2021 a porte chiuse. Successo dei granata di Fabrizio Castori con Cicerelli in gol dopo nove minuti del secondo tempo. Niente da fare per i canarini di Fabio Grosso anche perché Pietro Iemmello non riuscì a sfruttare l'occasione buona per il pareggio. Salernitana promossa in A mentre il Frosinone ha dovuto attendere altri due campionati per tornare a giocare contro i campani.

Oggi pomeriggio, con inizio alle ore 18, dunque, le formazioni allenate da Eusebio Di Francesco e da Paulo Sousa saranno di fronte al "Benito Stirpe" per la ventinovesima sfida che cade cinquant'anni dopo la prima della lunga serie. E sarà anche l'occasione buona per fare le prove generali in vista dell'incontro del quinto turno di campionato in calendario il 25 settembre prossimo a Salerno. Anche se i due club sono attualmente cantieri aperti per nuovi arrivi e anche per qualche cessione con il risultato, ovviamente positivo, che in campionato sul campo vedremo squadre sicuramente molto più competitive. Con quale formazione scenderà in campo il Frosinone?

Ovviamente ne abbozzeremo una anche se, poi, contro la Salernitana Eusebio Di Francesco ne schiererà, con tutta probabilità, una diversa. Di certo è che il tecnico farà ruotare il più possibile i suoi calciatori nel corso dei due tempi anche per cominciare a mettere nelle gambe di ognuno un minutaggio che sarà importante quando Mazzitelli e compagni scenderanno di nuovo sul rettangolo di gioco del "Benito Stirpe" per affrontare il Napoli.

Ipotesi di formazione

In porta ci sarà Turati con Oyono e Marchizza terzini a destra e a sinistra e con l'ultimo arrivato Romagnoli a formare la coppia dei centrali con uno tra Szyminski o Monterisi. A questo punto l'interrogativo. Sarà pronto l'ex difensore del Lecce a sostenere almeno un tempo dell'amichevole? Possiamo solo aggiungere che Romagboli ha iniziato la preparazione agli ordini del tecnico dei giallorossi Roberto D'Aversa essendo tra i convocati con Ilario Monterisi per il raduno che ha preceduto la partenza per il ritiro a Folgaria il 15 luglio scorso.

E l'ha continuata con Di Francesco una volta diventato canarino. I tre di centrocampo saranno con tutta probabilità Brescianini, Mazzitelli e Harroui, schierati già insieme nella prima amichevole contro la rappresentativa "Città di Mondragone". A questo punto c'è da precisare che gli unici due indisponibili per la gara odierna sono Kalaj e Pahic. Per quanto, invece, riguarda Caso e Kvernadze, entrambi ieri hanno lavorato in gruppo parzialmente con il tecnico che si è riservato per stamane ogni decisione. Comunque Caso e Kvernardze potrebbero anche essere impiegati nella seconda parte dell'amichevole. Tornando alla formazione iniziale, sugli esterni Baez giocherà a sinistra, mentre Selvini dovrebbe essere in vantaggio nei confronti di Bidaoui per occupa la corsia di destra. Come punta centrale staffetta tra Cuni e Borrelli. Da capire chi partirà nella formazione iniziale.

Amichevole con il Cosenza

Dopo la gara di oggi, il Frosinone ne disputerà un'altra contro il Cosenza. Lo ha reso noto il club di Viale Olimpia precisando che l'amichevole è in programma sul rettangolo di gioco del "Benito Stirpe" sabato 5 agosto alle ore 18.