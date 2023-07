Quando ancora non si è concluso il primo mese del mercato estivo, la mole di lavoro svolta dal direttore Guido Angelozzi ha prodotto già un numero sicuramente alto di trattative definite. Sono state otto in entrata e alludiamo agli arrivi del portiere Stefano Turati; dei difensori Riccardo Marchizza, Ilario Monterisi e Simone Romagnoli; dei centrocampisti Marco Brescianini e Abdou Harroui e degli attaccanti Giorgi Kvernadze e Marvin Cuni. Tre di più le cessioni e ci riferiamo a Marco Bozic, Alexander Satariano, Matteo Ricci, Roberto Insigne, Gabriele Bracaglia, Daniel Boloca, Simone Cangianiello, Thomas Vettorel, Pierluca Luciani, Evan Bouabre e Simone Condello.

E dal momento che non siamo ancora a metà del periodo assegnato al mercato, la scontata e necessaria rivoluzione estiva dell'organico giallazzurro assumerà cifre ben più consistenti allorché verrà chiusa la finestra alla fine del prossimo mese. Tutto questo per dire che il lavoro che attende il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra è ancora molto consistente e ancora più importante e delicato, oltre che difficile. Da ieri il direttore Angelozzi è a Milano e se ha ritenuto di raggiungere la sede del mercato avrà avuto i suoi bravi motivi. Magari per portare avanti trattative già avviate o per chiuderne altre. E tra i ruoli da potenziare c'è sicuramente quello attualmente coperto dal solo Stefano Turati.

Ormai è noto che il profilo è quello di un estremo difensore di provate capacità ed esperienza, ma che viaggi su ingaggi possibili. Per passare ai centrali difensivi. Pur con l'arrivo di Simone Romagnoli, il reparto è comunque scarno. Il Frosinone ha posto da tempo nel mirino Logan Costa, centrale del pacchetto arretrato capoverdiano classe 2001, per il quale si tratterebbe soltanto di trovare la formula migliore per il trasferimento alla corte di Eusebio Di Francesco. Angelozzi non avrebbe poi abbandonato la pista che conduce al ritorno di Luca Ravanelli che, per la Cremonese, è per ora pedina inamovibile.

Per concludere sul reparto difensivo, Marchizza aspetta il compagno con cui farà coppia nel ruolo di esterno sinistro. Giovanni Fabbian e Hans Nicoluzzi Caviglia sono i due giovani centrocampisti che il Frosinone sta trattando rispettivamente con l'Inter e con la Juventus. Ma non c'è solo il Frosinone su di loro. Soprattutto per quanto riguarda il primo, la concorrenza è massiccia. In avanti il nome più ricorrente è quello di Josh Maja (1998), attaccante inglese naturalizzato nigeriano che si è svincolato dal Bordeaux. Trattativa comunque non facile. Il direttore del club di Viale Olimpia è impegnato anche nel mettere a disposizione del tecnico almeno un esterno d'attacco che vada a completare il gioco delle coppie: Caso-Kvernadzs e Baez-?).

Un brasiliano in giallazzurro

Intanto Angelozzi ha chiuso la trattativa con il Crisciuma, club brasiliano dell'omonima città nello stato di Santa Catarina, per l'acquisto di Mateus Lusuardi, classe 2004 che nella giornata di ieri ha sostenuto a Roma le visite mediche. Il giovane sarà a disposizione di Eusebio Di Francesco che ne valuterà le qualità tecniche e agonistiche. Si aspetta adesso l'ufficializzazione. Il calciatore ha indossato la casacca dell'Under 20 del club nel quale è calcisticamente cresciuto l'ex giallazzurro Eder Citadin Martins. È invece ufficiale la cessione di Simone Condello (2004) al Football Club Pro Vercelli a titolo definitivo.