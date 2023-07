L'arrivo di Simone Romagnoli alla corte di Eusebio Di Francesco ha dato il via a quella fase del percorso del mercato che, secondo quanto precisato dal presidente Maurizio Stirpe, sarà dedicata ai calciatori più esperti. E che l'ex difensore del Lecce sia uno di questi lo dimostra il fatto che ha timbrato il cartellino in 262 partire di Serie B e in 71 di A oltre a conquistare quattro promozioni nella massima serie calcistica. La prima volta con il Pescara, quindi con il Carpi e due volte con l'Empoli.

Se, dunque, è iniziata la seconda fase del percorso che per il patron Stirpe è obbligato non significa che si possa considerare ultimata la fase precedente, quella dedicata ai giovani talenti. Infatti il direttore Angelozzi ha nel mirino, al di là dell'età, profili di giocatori funzionali alla copertura migliore dei ruoli che ancora hanno bisogno di essere potenziato anche con le coppie. Per ora possiamo dire che le trattative che il responsabile dell'area tecnica giallazzurra è impegnato a concludere riguardano cinque giovani calciatori: due difensori centrale, due centrocampisti e un attaccante. Si tratta nell'ordine di Logan Costa, classe 2001, di origine capoverdiana, difensore del Tolosa. Nazionale francese nelle Under 16, 17, 19 e 20 e nella nazionale di Capo Verde dove ha debuttato il 16 marzo dell'anno scorso nella gara vinta 2 a o contro la Guadalupa.

Angelozzi non ha poi abbandonato il discorso riguardante il ritorno di Ravanelli. La Cremonese, finora, ha fatto orecchi da mercante ma tutto può ancora succedere. Pure di portare a termine positivamente il discorso di fare di nuovo indossare al difensore la maglia che ha onorato nel campionato della terza promozione in A del club di viale Olimpia. A centrocampo il direttore non molla la pista che conduce a Giovanni Fabbian, classe2003, di proprietà dell'Inter che ha richieste da ameno cinque società interessate al giocatore.

È sicuramente una trattativa difficile anche perché il club nerazzurro intenderebbe impiegare come giocatore di scambio il centrocampista nelle trattative in atto con l'Udinese e con la Sampdoria per giungere nel primo caso al centrocampista Samardzic di proprietà del club friulano, nel secondo caso per l'acquisto del portiere Audero. L'altro calciatore della mediana che interessa è Hans Nicolussi Caviglia. Di proprietà della Juventus, il classe 2000 è reduce da un ultimo campionato giocato fino a gennaio in B con il Sudtirol e poi in A con la Salernitana. Per l'attacco, infine, resta sempre in vita il discorso relativo all'acquisto della punta centrale inglese Josh Maja, classe ‘98, svincolatasi dal Bordeaux. Anche in questo caso trattativa difficile. Sul fronte uscite, ufficializzate le cessioni al Gubbio del portiere Thomas Vettorel (titolo definitivo) e di Evan al Rimini (titolo temporaneo).

Dal campo

Ieri doppia razione di allenamenti anche per Romagnoli che si è presentato puntuale all'appello fatto dal mister. Il difensore è sceso in campo con il gruppo di compagni per prendere parte alla sua prima seduta. Tutti sono tornati a sudare anche nel pomeriggio con Kvernadze e Caso che sono prossimi a tornare in gruppo.

Coppa Italia

Infine la Lega di A ha reso noto il tabellone della Coppa Italia. Il Frosinone giocherà i trentaduesimi affrontando allo "Stirpe" il Pisa l'11 agosto alle 17,45. La partita sarà trasmessa sul canale 20 di Mediaset.