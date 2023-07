Dopo Marchizza e Monterisi, anche la terza pedina è giunta dal mercato per potenziare le file giallazzurre per quanto riguarda il blocco difensivo. Ed è l'ottavo colpo in entrata messo a segno dal direttore Guido Angelozzi che ci ha lavorato per l'intero weekend. Questo il comunicato con cui il Frosinone Calcio ha reso noto "di avere raggiunto l'accordo con l'Unione sportiva Lecce per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Simone Romagnoli. Il classe 1990 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2025".

Il difensore è giunto in sede nella serata di ieri e stamane sosterrà il suo primo allenamento con la casacca giallazzurra sulle spalle. Ieri intanto i canarini hanno ripreso la preparazione sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino. Sempre lavoro differenziato, oltre che per Lulic, anche per Caso e Kvernadze con il georgiano che potrebbe tornare in gruppo nel corso molto presto.

Romagnoli da avversario

Il Frosinone di Stellone se lo è trovato di fronte per la prima volta nel campionato di B 2014/2015 nelle due gare contro il Carpi. Il 29 novembre 0-0 in trasferta e 1 a 0 per i canarini al "Comunale" il 25 aprile grazie alla rete di Blanchard. Romagnoli di nuovo due volte avversario, nel campionato di Serie A 2015/2016. Vittoria del Frosinone al "Comunale" due a uno grazie alle reti di Ciofani e Sammarco e successo del Carpi con l'identico risultato (di Dionisi la rete della bandiera).

Di fronte ancora in B nella stagione 2016/2017 nella gara di ritorno disputata al "Comunale" e vinta dai canarini uno a zero con gol di Terranova e nella due partite dei play off con il pareggio di Carpi 0-0 e con la vittoria della formazione di Castori al "Comunale" con il risultato di 1 a 0 (gol di Letizia con gli emiliani in nove a quattro minuti dalla fine). Romagnoli sempre presente come avversario. Ancora nel campionato di Serie B 2019/2020 nella partita giocata ad Empoli e persa dai canarini due a zero. Infine nella stagione successiva sempre con la maglia dell'Empoli sulle spalle ha giocato e vinto entrambe le gare contro gli attuai compagni di squadra.

Il mercato

Angelozzi non molla la trattativa riguardante il giovane centrocampista dell'Inter Giovanni Fabbian. Il discorso però è alquanto complesso dal momento che il classe 2003 può diventare "merce" di scambio nella trattativa che il club nerazzurro sta portando avanti con l'Udinese per quel che riguarda l'acquisto di Samardzic. Il giovane centrocampista tedesco naturalizzato serbo non piace solo all'Inter ma anche al Napoli, alla Juve e alla Lazio, in corsa con trattative bene avviate. La richiesta per averne il cartellino è di 25 milioni che, diminuirebbero nel caso se nel discorso dovesse entrare Fabbian. Anzi l'Udinese ne ha avanzato una precisa richiesta.

Per farla breve, il ragazzo reduce dall'ottima stagione in prestito alla Reggina, potrebbe diventare giallazzurro solo nel caso che Samardzic non andrà all'Inter. Trattativa sempre calda anche se difficile da chiudere per Josh Mahia, attaccante classe ‘98 inglese naturalizzato nigeriano e svincolatosi dal Bodeaux. Il direttore Angelozzi ci sta provando per porlo a disposizione di Di Francesco. Infine il Frosinone ha anche reso noto di avere ceduto al Messina Calcio a titolo temporaneo il calciatore Pierluca Luciani, classe 2002.