Con la seduta di questa mattina sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino il Frosinone di Eusebio Di Francesco inizierà la settimana più importante perché sarà di preparazione al primo vero esame stagione in programma sabato pomeriggio contro la Salernitana, avversaria di ben altra levatura tecnica, comunque, ben oltre quella delle modeste squadre affrontate nel ritiro di Fiuggi. Settimana, quindi, importante ma anche difficile come ha tenuto a precisare lo stesso Di Francesco dopo aver precisato di essere soddisfatto del lavoro effettuato sul campo del centro sportivo di Capo i Prati.

«Abbiamo svolto buoni allenamenti - ha dichiarato il tecnico dei canarini – con un ottimo gruppo di ragazzi che si sono messi a completa disposizione. Tutti hanno lavorato sicuramente dal punto di vista tecnico e anche tantissimo sotto il profilo atletico. La prossima sarà una settimana più difficile con un percorso di crescita nel quale dovremo mettere dentro appena possibile alcuni giocatori perché questa rosa va completata…».

Fiducia e pazienza

Nella fase del ritiro di Fiuggi, che si è aperta il 7 luglio e chiusa sabato dopo la terza amichevole, Eusebio Di Francesco ha avuto a disposizione i portieri Vettorel e Palmisani, i difensori Oyono, Kalaj, Szyminski, Klitten e Macej; i centrocampisti Mazzitelli, Gelli, Garritano, Lulic, Kujabi, Cangianiello e Haoudi; gli attaccanti Selvini, Baez, Bidaoui, Caso, Borrelli e Dixon. Oltre ai sette arrivati dal mercato e cioè a Kvernadze, Harroui, Cuni, Marchizza, Turati, Brescianini e Monterisi. Il tecnico non ha pensato al mercato ma si è preoccupato soltanto di preparare al meglio l'organico a disposizione. Anzi ha dichiarato che «ho la massima fiducia del lavoro della mia società e del mio direttore per cui ci vuole solo un po' di pazienza,,,».

Fiducia e pazienza: le ha chieste anche il presidente Maurizio Stirpe dal giorno della presentazione del tecnico, aggiungendo la competenza. Le ha ribadite nel corso del suo intervento al "Festival dello Sport Raccontato" di Veroli affermando che le «trattative di mercato richiedono pazienza, fiducia e una grande competenza». Insomma per il patron del club di Viale Olimpia, anche se i tifosi si aspettano subito una squadra al completo, il Frosinone potrà farlo soltanto dopo avere sfruttato le ultime tre settimane di mercato per l'acquisto dei giocatori più esperti. Insomma stesso percorso del mercato che il club di Viale Olimpia ha avuto l'anno scorso.

In ritiro fino a sabato

Per tornare alla preparazione precampionato, appuntamento per tutti fissato nella serata di ieri presso l'Hotel Fontana Olente. Da questa mattina fino a venerdì sono previste due sedute di allenamenti a Ferentino. Quindi sabato l'amichevole con la Salernitana per la conclusione della seconda fase di ritiro. Ripresa della preparazione il 1° agosto sul campo della "Città dello Sport". Intanto il Frosinone Calcio ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo alla Lucchese il calciatore classe 2004 Simone Cangianiello, mentre in entrata i nomi nuovi sembrerebbero essere quelli del centrocampista Matteo Prati (classe 2003) della Spal e di Simone Romagnoli.