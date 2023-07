Con l'amichevole di sabato pomeriggio giocata sul terreno di Capo i Prati a Fiuggi, il Frosinone ha chiuso la prima parte del ritiro precampionato. Al termine della gara contro l'Equipe Lazio, infatti, il tecnico dei canarini Eusebio Di Francesco ha concesso due giorni di libertà ai suoi ragazzi con appuntamento a questa sera quando la squadra si ritroverà all'Hotel Fontana Olente di Ferentino per aprire la seconda parte di ritiro. Domani mattina, quindi, ci sarà il ritorno in campo con la ripresa della preparazione che avverrà nella struttura della "Città dello Sport".

E allora proviamo a fare un primo bilancio sul lavoro svolto dal neo allenatore e i suoi ragazzi nelle prime due settimane di ritiro a Fiuggi. Per quanto visto nelle tre amichevoli, si può parlare di una squadra che cresce allenamento dopo allenamento e che ha messo in mostra tante cose buone. Oltre, chiaramente, a far vedere che ha assoluto bisogno di rinforzi. E da questo punto di vista il più fiducioso di tutti è proprio mister Di Francesco.

«Appena possibile - ha detto - bisognerà mettere dentro alcuni calciatori per completare l'attuale rosa. E in tal senso sono molto fiducioso del lavoro che la società e in particolare il direttore stanno facendo. Ci vuole soltanto un po' di pazienza. Ma sono convinto che la squadra verrà rinforzata nel modo giusto e al via del campionato saremo pronti per dare fastidio a tanti avversari».

Le necessità più impellenti

Tornando alle indicazioni arrivate dalle tre amichevoli fin qui giocate dal Frosinone, hanno confermato che a livello di new entry le priorità sono rappresentate dai due centrali di difesa (ruolo per il quale in questo momento Di Francesco può contare sui soli Szyminski e Monterisi oltre all'infortunato Kalaj), da almeno due esterni di destra del tridente (ruolo in cui l'allenatore ha schierato il giovanissimo Selvini, che si è anche comportato bene ma non può certo partire titolare e Bidauoi che è sul mercato) e da una prima punta. Per quest'ultimo ruolo a disposizione ci sono al momento Borrelli e Cuni che possono essere considerati buoni rincalzi.

Vanno completate le coppie

Detto delle priorità di mercato, di pari passo vanno poi acquistati quei calciatori fondamentali per completare la "coppia" in alcuni ruoli. Intanto un vice Turati e, quindi, restando al pacchetto arretrato, manca l'alternativa sugli esterni sia per Oyono che per Marchizza. O meglio un terzo esterno in rosa c'è anche, ed è Monterisi (Di Francesco lo ha provato sulla destra del quartetto arretrato per una parte dell'amichevole di sabato spostando Oyono a sinistra), ma di almeno un altro c'è assoluto bisogno. A centrocampo, invece, il Frosinone ha bisogno di un vice Mazzitelli in regia. Tra l'altro va sottolineato come l'ex Monza è fin qui risultato tra i più positivi dei suoi. Alla pari di Oyono e Baez, e dei nuovi arrivati Brescianini, Marchizza e Harroui. E a proposito di new entry, chi non può essere ancora giudicato è l'esterno avanzato di sinistra, Kvernadze, che dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo in occasione della prima amichevole stagionale, e dopo essere andato anche a segno, si è infortunato e ha dovuto saltare le successive due sfide contro Ferentino e contro l'Equipe Lazio.