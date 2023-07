Così come era accaduto già mercoledì pomeriggio contro il Ferentino, anche in questa terza e ultima amichevole giocata dal Frosinone nel ritiro di Fiuggi, i canarini si sono imposti all'avversario di turno, l'Equipe Lazio, con il risultato di 10 a 0. Risultato a parte, la compagine di mister Di Francesco ha messo in mostra piccoli ma importanti passi in avanti sia sotto il profilo atletico, che dell'intesa tra singolo e tra reparti. Al termine della sfida contro i disoccupati di Serie D e C, per i giallazzurri è scattato il rompete le righe.

Si è, infatti, chiusa la prima parte del ritiro programmato nella città termale, che era iniziato il 7 luglio. Appuntamento a lunedì sera all'Hotel Fontana Olente di Ferentino, per poi tornare ad allenarsi il mattino seguente nella struttura della "Città dello Sport". Sabato, quindi, è in programma una nuova amichevole di difficoltà ben diversa dalle tre fin qui giocate. Allo stadio "Benito Stirpe", infatti, (inizio ore 18), Mazzitelli e compagni sfideranno la Salernitana.

La tattica

Anche per questa terza e ultima amichevole nel ritiro di Fiuggi, il tecnico dei canarini, Eusebio Di Francesco, deve rinunciare ancora a Caso, Kalaj, Lulic, Pahic e Kvernadze tutti alle prese con leggeri problemi fisici. Rispetto alla partita di lunedì contro il Ferentino, l'allenatore dei giallazzurri conferma in blocco il quartetto arretrato, mentre apporta una novità a centrocampo e un'altra nel tridente offensivo. In mediana Harroui prende il posto di Garritano, mentre sulla destra del reparto avanzato c'è il giovane Selvini e non Bidauoi. In definitiva l'undici iniziale vede Turati in porta schierato alle spalle dei quattro difensori che, da destra a sinistra, sono Oyono, Monterisi, Szyminski e Marchizza. A centrocampo il regista è Mazzitelli con ai suoi lati harroui e Gelli, mentre in avanti, Selvini, Cuni e Baez.

La cronaca

Ad aprire le marcature Baez servito alla perfezione da Mazzitelli. Poi Marchizzza, in questo caso su assist di Baez, mentre il 3 a 0 lo ha messo a segno Cuni con un tap-in da sottomisura. Prima della chiusura di tempo, doppietta di Marchizza inframmezzata dal gol di Selvini. Nella ripresa Borrelli ha timbrato il cartellino in due occasione, mentre una rete ciascuno è stata siglata da Brescianini e Garritano (su calcio di rigore che si era procurato personalmente).