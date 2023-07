Finisce con il successo per 10 a 0 l'amichevole del Frosinone contro la formazione del Ferentino, che milita nel campionato di Eccellenza. Così come era accaduto anche nella prima uscita contro il "Città di Mondragone", fin dal fischio dì'inizio i canarini mettono in mostra buone qualità nel palleggio provando sempre a giocare palla a terra e a due tocchi. Il Ferentino si difende tutto nella sua metà campo, ma i giallazzurri non hanno fretta e con tranquillità aggirano sovente la retroguardia degli amaranto mettendo, come detto, a segno dieci reti e fallendo anche altre buone opportunità. Il tutto senza, di contro, rischiare mai nulla.

La tattica

Per questa seconda amichevole pre campionato, il tecnico Eusebio Di Francesco deve rinunciare ancora a Caso, Kalaj, Lulic e Pahic infortunati, ai quali si è aggiunto Kvernadze che si è fatto male nella sfida precedente. L'unico rientro, rispetto alla gara con il "Città di Mondragone", è rappresentato da Monterisi che parte nella formazione titolare.

Le altre novità iniziali rispetto alla prima uscita sono rappresentate da Gelli e Garritano, che a centrocampo prendono i posti di Brescianini e di Harroui, mentre in attacco Bidaoui e Cuni sono preferiti e Selvini e Borrelli, In definitiva l'undici del peimo tempo vede Turati in porta schierato alle spalle dei quattro difensori che, da destra a sinistra, sono Oyono, Monterisi, Szyminski e Marchizza. A centrocampo il regista è Mazzitelli con aaccanto i già citati Garritano e Gelli. A comporre il tridente d'attacco, infine, oltre a Bidaoui e Cuni di cui abbiamo detto, sulla corsia di sinistra c'è la conferma di Baez.

La cronaca

Il risultato si sblocca al 12' con un sinistro dal limite di Marchizza. Al 24' il Frosinone raddoppia. Baez in verticale per Cuni che davanti a Vicini lo supera con un destro a giro. Prima del riposo i giallazzurri vanno a segno per altre tre volte nel giro di altrettanti minuti. Al 38' è Mazzitelli, con un gran tiro dalla distanza a firmare il tris. Sessanta secondi più tardi il poker lo cala Oyono. Al 40', poi, il 5 a 0 è realizzato da Garritano. A inizio ripresa entrano Kujabi, Brescianini, Harroui, Selvini e Borrelli, al posto di Szyminski, Garritano, Mazzitelli, Bidaoui, e Cuni. Il Frosinone mette a segno altre cinque reti (doppietta Harroui, Borrelli, Dixon e una autorete).

Da.Cia.