Dopo Giorgi Kvernadze, Marco Brescianini, Marvin Cuni, Stefano Turati, Abdou Harroui, Riccardo Marchizza e Ilario Monterisi, potrebbe essere Ben Lhassine Kone l'ottavo rinforzo a disposizione di Eusebio Di Francesco per il prossimo campionato di Serie A. Il centrocampista ivoriano ha fatto rientro per fine prestito al Torino dopo che il Frosinone aveva rinunciato alla prima opzione del diritto di riscatto al termine del campionato scorso. Durante il quale Kone aveva fatto registrare, oltre a 19 presenze con 1059 minuti complessivi e due reti realizzate nella gara di andata con il Como e nell'ultima a Terni, anche una assenza abbastanza lunga dal terreno di gioco in seguito ad un infortunio se non grave sicuramente fastidioso. Rientrato comunque a Torino, il tecnico dei granata Ivan Juric ha convocato per il ritiro precampionato.

Infatti il centrocampista fa attualmente parte dei trentadue calciatori che da lunedì scorso hanno iniziato la preparazione a Pinzolo nel Trentino. Insomma, per tornare sulla notizia, il direttore Guido Angelozzi ci sta riprovando per permettere di nuovo a Ben Lhassine Kone di indossare la maglia giallazzurra. Anzi la trattativa, come ha riportato nel primo pomeriggio di ieri Alfredo Pedullà, sarebbe addirittura ai dettagli. Intanto un'altra notizia positiva rimbalza da Milano e riguarda il giovane centrocampista dell'Inter Giovanni Fabbian che, nel campionato scorso e con le trentasei presenze e gli otto gol messi a segno nella Reggina, ha attirato su di sé le attenzioni di molti club di A. Sul sito Internews24.com la notizia che, nonostante la concorrenza di alcune società, il Frosinone sarebbe in netto vantaggio per assicurarsi il centrocampista classe 2003. Nei giorni scorsi il direttore Angelozzi aveva inoltrato al club nerazzurro una richiesta per avere in prestito il giovane calciatore che, attualmente, si sta allenando alla Pinetina agli ordini di Inzaghi.

Il lavoro di Guido Angelozzi, comunque, va oltre per mantenere accesi i fari sul difensore centrale Logan Costa classe 2001 del Tolosa e su Josh Maja classe 1998, attaccante inglese naturalizzato nigeriano svincolato dal Bordeaux. Infine nel mirino resta anche Matteo Gabbia, ma sul centrale del Milan la concorrenza c'è con Genia, Lecce e Salernitana. Per ora il giocatore sta riflettendo prima di decidere.

Seconda amichevole

Sul campo del Centro sportivo di Capo i Prati il Frosinone disputerà questo pomeriggio la seconda partita stagionale con inizio alle ore 17,30. Avversario di turno il Ferentino. Potrebbe essere il giorno di Giuseppe Caso, che sabato scorso non ha preso parte alla partita contro la rappresentativa Città di Mondragone. L'attaccante si è allenato in gruppo nelle prime sedute settimanali e contro il Ferentino dovrebbe giocare una frazione dell'incontro. Se all'inizio o nel secondo tempo spetterà al tecnico la decisione. Salterà, invece, l'amichevole Giorgi Kvernadze dopo un problema al ginocchio accusato nel corso del secondo tempo della gara di sabato. Ieri l'attaccante ha alternato il lavoro in palestra con la piscina e lo stesso farà oggi.