Nel Frosinone si continua a lavorare a fari spenti. Non ci riferiamo al campo di gioco dove il gruppo squadra prosegue la preparazione al campionato. Tutti pronti di buon mattino, compreso Giorgi Kzevernadze che ha riportato una semplice contusione in uno fortuito scontro di gioco. L'attaccante, che stava già effettuando una preparazione personalizzata per essere giunto nella sede del ritiro con un paio di giorni di ritardo, è sceso regolarmente in campo svolgendo un lavoro differenziato. Poi lavoro tattico il pomeriggio. Oggi ancora una doppia seduta, mentre domani allenamento solo al mattino dal momento che alle 17,30 è in programma la seconda amichevole (contro il Ferentino).

La partita, chiaramente, è in programma sempre sul terreno di gioco del Centro sportivo di Capo i Prati. Ci riferiamo, invece, al lavoro, altrettanto importante, che vede impegnato il direttore Guido Angelozzi con il suo staff di validi collaboratori. E ce n'è molto ancora da fare per mettere Eusebio Di Francesco nella possibilità di avere a disposizione il maggior numero di calciatori possibile in tempi relativamente brevi. Quelle che, invece, mancano sono le notizie che il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra è solito dare solo con il report che il Frosinone Calcio emette quando c'è la conclusione della trattativa. L'ultima ha riguardato il ritorno del giovane difensore esterno Ilario Monterisi classe 2001 diventato di nuovo giallazzurro venerdì scorso.

Le trattative

Ed è stata anche l'ultima, il che non significa che c'è stata pausa nell'attività di mercato. Angelozzi lo dice chiaro e tondo.

«Non possiamo permettercele, stiamo lavorando come al solito ma a fari spenti che è la condizione migliore per cercare di chiudere una trattativa».

Nella giornata di ieri la voce più ricorrente ha riguardato il ritorno di fiamma del Frosinone per l'attaccante del Cittadella Mirko Antonucci. È una notizia che ha un fondamento di verità? «Con Caso e Kvernadze – è la precisazione di Angelozzi - siamo più che coperti in quel ruolo. Semmai qualcosa sarà fatto per gli esterni sulla fascia destra».

La voce di questi ultimi giorni ha riguardato l'interesse del Catania per Bidaoui, ma l'attaccante rifiuterebbe di scendere in C. L'interesse per Matteo Gabbia c'è stato e c'è tuttora. Il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra avrebbe avviato la richiesta in occasione della sua visita a casa Milan. Si sa ormai che il club rossonero ha l'intenzione di dare in prestito il giovane difensore per permettergli di giocare con più continuità ma la concorrenza è forte. Oltre al Frosinone, su Gabbia ci sono Genoa, Lecce e Salernitana. E quando ci sono tante richieste, la scelta diventa sempre più difficile per chi la deve fare.

Matteo Gabbia, insomma, ci starebbe riflettendo su. Il direttore Angelozzi sta pensando quindi a completare il reparto con i difensori centrali e con il terzino sinistro che faccia coppia con Marchizza. Ovviamente, niente trapela per quanto riguarda i nomi. Giovani o esperti che siano, quello che farebbe la differenza è soltanto il potenziale tecnico e agonistico che ciascuno può garantire. Le ultime voci, in ordine di tempo, riguardano il difensore centrale del Tolosa Logan Costa, classe 2001, e l'attaccante Josh Maja classe 1998 svincolato dal Bordeaux dopo avere indossato la maglia in Ligue 2.