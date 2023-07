La prima uscita del Frosinone in preparazione alla nuova stagione ha visto la formazione di mister Di Francesco superare con il risultato di 7 a 0 la Rappresentativa Città di Mondragone. Un test che è servito al neo allenatore dei canarini per cominciare a vedere i frutti di quella che è stata la prima settimana di lavoro. Di positivo si è visto certamente la voglia di capitan Mazzitelli e compagni di costruire gioco partendo dal basso e con al massimo tre tocchi. Certo, l'avversario non era chiaramente all'altezza della situazione, ma quantomeno dal punto di vista dell'applicazione il Frosinone ha fatto vedere buone cose.

La tattica

Come nelle aspettative mister Eusebio Di Francesco parte dal suo modulo tattico più usato, il 4-3-3. Senza Kalaj, Pahic Lulic, Caso e l'ultimo arrivato Monterisi, che non sono al meglio e hanno svolto lavoro differenziato, per il resto il neo allenatore dei canarini può contare su tutta la sua attuale rosa. Delle new entry, in campo dal primo minuto ce ne sono tre. Vale a dire l'esterno sinistro di difesa Marchizza, e i centrocampisti Harroui e Brescianini. Non è un nuovo arrivato, ma comunque non faceva parte del Frosinone che ha vinto il campionato di Serie B due mesi fa, il difensore centrale Klitten. In definitiva la formazione che Di Francesco manda in campo inizialmente nella prima amichevole della stagione, vede Turati in porta schierato alle spalle dei quattro difensori che, da destra a sinistra, sono Oyono, Klitten, Szyminski e Marchizza. A centrocampo il regista è Mazzitelli con ai suoi lati Harroui e Brescianini. A comporre il tridente d'attacco, infine, Borrelli nel ruolo di punta centrale con esterni Baez e il giovane Selvini.

La cronaca

Nel primo tempo il Frosinone sblocca subito il risultato con uno dei nuovi arrivati Harroui, e quindi poso più tardi raddoppia con il giovane Selvini. Nella ripresa entrano gli attesi Kvernadze e Cumi e si mettono anche abbastanza in mostra. Il georgiano segna dopo sette minuti il 3 a 0, mentre la punta centrale realizza una doppietta. Tra i più positivi è risultato certamente Oyono, e non solo per le due reti che il nazionale del Gabon ha messe a segno nel finale. Nel recupero Vettorel para un calcio di rigore.

Dan.Cia.