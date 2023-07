Si alza il sipario sul cosiddetto "calcio d'estate" anche per il Frosinone di Eusebio Di Francesco che sta preparando a Fiuggi il prossimo campionato di Serie A, terzo di una serie che speriamo abbia conclusione migliore dei due che l'hanno preceduto. I giallazzurri hanno iniziato a correre e a sudare sabato scorso e dopo otto doppie sedute oggi pomeriggio, con inizio alle ore 17,30, affronteranno la prima amichevole sul campo di Via Capo i Prati del centro idropinico. In formazione ancora in costruzione ma che comunque servirà al tecnico per trarre le prime indicazioni su chi, dei "vecchi" canarini, potrà essere utile per il prossimo campionato.

Avversaria di turno per il debutto stagionale sarà la rappresentativa "Città di Mondragone". Se escludiamo l'amichevole che l'Empoli ha disputato ieri pomeriggio contro il Castelfiorentino, con inizio alle ore 18, quella che vedrà impegnati i giallazzurri sarà la prima di una serie abbastanza numerosa che riguarderà tutte le altre formazioni di Serie A. Con le eccezioni delle partite tra la Fiorentina e la squadra Primavera, tra il Genoa e il Fassa Calcio, tra il Monza e la Nuova Camunia (ore 17) e tra il Sassuolo e il Real Vicenza (ore 17,30) che si giocheranno oggi. Anche se con tutta probabilità Di Francesco alternerà il più possibile i calciatori che ha attualmente a disposizione con la sola eccezione di Lulic, che si sta allenando a parte, e forse anche di Kvernardze, che ha iniziato la preparazione con qualche giorno di ritardo, bisognerà vedere se il tecnico farà scendere in campo, anche per una frazione di gara, Riccardo Marchizza e Abdou Harroui che gli unici allenamenti li hanno svolti a Fiuggi.

Abbozzando una formazione iniziale poniamo tra i pali Turati con Oyono e Marchizza terzini e con il Primavera Pahic e Szyminski difensori centrali; a centrocampo con Mazzitelli le mezze ali potrebbero essere Garritano o Harroui e Brescianini; in avanti Baez e Caso esterni con Cuni o Borrelli punta centrale. Comunque in allenamento nel ruolo di difensore centrale Di Francesco ha impiegato anche Kujabi.

Mercato

Ilario Monterisi, classe 2001, intanto, è tornato al Frosinone ma a titolo definitivo. Il Frosinone ha ufficializzato l'acquisto nel pomeriggio di ieri. Il difensore nel campionato scorso ha fornito il suo valido contributo per la promozione in Serie A con quindici presenze per un totale di 1.133 e un gol. Conclusa la complessa operazione con il Sassuolo, comunque, il direttore Guido Angelozzi sta cercando di chiudere le trattative riguardanti altri difensori. E in particolare del centrale sul quale il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra punta molto ma il cui nome non è venuto finora fuori. Per il ruolo piace anche il profilo di Matteo Gabbia ma sul rossonero ci sarebbe forte il Genoa. Altro profilo interessante è quello del difensore Saba Sazonov, classe 2002 della Dinamo Mosca.

Abbonamenti

Superata abbondantemente quota 9.000, si punta nella prossima settimana di andare oltre e cioè verso i diecimila abbonati. Tutto questo quando la vendita libera degli abbonamenti resterà aperta fino al 12 agosto prossimo. Per ora a disposizione dei tifosi del Leone ci sono rimasti 3.200 posti.