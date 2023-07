Coraggio e responsabilità. Due parole che Giuseppe Caso ha ripetuto nella breve intervista che ha rilasciato nel pomeriggio di ieri a Sky. Il coraggio che non deve fare difetto ad una squadra che si sta preparando per affrontare un campionato molto difficile e impegnativo quale la Serie A. La responsabilità nei confronti dei tifosi giallazzurri. L'attaccante esterno, uno dei pochi rimasti del "Frosinone dei miracoli", ha risposto con la massima calma alle domande precisando subito che «stiamo portando avanti un buon ritiro, stanno cambiando molti giocatori ma se ci impegniamo a fare quello che il mister ci chiede, potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Di Francesco è prodigo di consigli che mi aiuteranno a crescere. Ha fatto diventare grandi tanti attaccanti esterni».

Anche in Serie A che «affronteremo con questo spirito – ha aggiunto - e personalmente ben sapendo che non è stato un regalo ma l'ho guadagnata con il sudore e la fatica. Saranno gli stimoli migliori per trovare il coraggio e la responsabilità, considerato che rappresentiamo il popolo ciociaro che è molto importante». Un tuffo nel passato nelle giovanili con la maglia della Viola: Che partita sarà quella che dovrai disputare contro la Fiorentina? «Sarà sicuramente emozionante – ha concluso Caso - perché alla memoria mi ripoterà i tempi di quando ero "pulcino" in maglia viola o facevo il raccattapalle nelle gare di Chiampions e di Serie A. Ma sarò anche molto contento».

«Darò tutto per questa maglia»

Per Giorgi Kvernadze quello di ieri è stato il secondo giorno nel ritiro. Il giovane attaccante georgiano è giunto a Fiuggi lunedì scorso e il giorno successivo è sceso in campo per iniziare la preparazione e per rilasciare l'intervista a distanza, prodotta dall'ufficio stampa del club di Viale Olimpia. Ed è stata anche la prima. Dopo avere precisato di essere felice della scelta fatta e di essere convinto che sarà una stagione di successo per la squadra e personale, l'attaccante ha aggiunto: «Non mi piace parlare delle mie qualità che preferisco farle notare quando sono in campo. Posso invece dire che il mio idolo è Kvara. È un giocatore fantastico. Ho visto tutte le partite giocate con la maglia del Napoli e per me è stato il migliore calciatore di tutta la Serie A». Dopo avere precisato che la sua posizione in campo preferita è l'ala sinistra ha concluso: «Perché ho scelto il Frosinone e la Serie A? Perché ho percepito il grande interesse che aveva nei miei confronti. Poi è stato sempre un sogno per me giocare in Serie A. Ora ci sono con il Frosinone e cercherò di dare il massimo per questa maglia».

Il mercato

È stato il giorno delle viste mediche nel Sassuolo per quanto riguarda Daniel Boloca che si è sottoposto ai test atletici prima di firmare il contratto che lo legherà al club neroverde. Riccardo Marchizza e Abdou Harroui sono, invece, arrivati nella sede del ritiro e oggi dovrebbero prendere parte alle due sedute di allenamento. Per il gruppo squadra giallazzurro è stato il sesto giorno di allenamenti con la razione di lavoro atletico al mattino e con la serie di partitelle nel pomeriggio. Infine il direttore Guido Angelozzi ha appuntato le sue attenzioni sul difensore russo naturalizzato georgiano Saba Sazonov, classe 2002, in forza alla Dinamo Mosca. Sul giocatore ci sono anche il Sassuolo e l'Udinese.