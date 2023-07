C'è stato da lavorarci sopra per alcuni giorni ma, alla fine, la mega operazione portata avanti dal direttore Guido Angelozzi con il Sassuolo è andata in porto. E oggi, nel ritiro di Fiuggi, sarà il primo giorno di Riccardo Marchizza e di Abdou Harroui, che si uniranno ai compagni di squadra per sostenere, agli ordini di Eusebio Di Francesco e del suo valido staff di collaboratori, il primo allenamento con la maglia giallazzurra sulle spalle.

Saluterà, invece, il neo allenatore del Frosinone e i compagni vecchi e nuovi, con i quali ha lavorato in questi giorni sul campo di Via Capo i Prati, Daniele Boloca che raggiungerà Sassuolo per vestire la casacca neroverde. na cessione quella del giovane di Chieri che lascia un vuoto nel senso più ampio della parola nel "Frosinone dei miracoli" e che nella tifoseria suscita rimpianto per la partenza di un ragazzo bravissimo in campo ed anche fuori.

Modello da seguire per tanti giovani che decidono di calzare gli scarpini da gioco con la speranza di una carriera ricca di successi. Daniele Boloca la merita aiutato nei suoi sogni dal quel formidabile trampolino di lancio che sta diventando il Frosinone del presidente Stirpe. Ma torniamo al mercato ed alla trattativa combinata arrivata a buon fine. Dopo l'accordo raggiunto con Marchizza nella tarda mattinata di inizio settimana, ieri è stata la volta di Harroui ad apporre la firma sul contratto.

Classe ‘90, il 31 agosto di due anni fa è arrivato al Sassuolo dallo Sparta Rotterdam in prestito con l'obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni euro, In maglia neroverde ha fatto registrare nei due campionati di serie A disputati 45 presenze con due gol più tre di Coppa Italia con una sola rete. In carriera, invece, Harroui è stato in campo in 196 incontri nel corso delle quali ha messo a segno 31 reti. Con il Sassuolo, comunque, il discorso non è chiuso dal momento che nel mirino del direttore Angelozzi resta sempre il centravanti Gregoire Defrel con una trattativa che è tuttora aperta.

A questo punto, per archiviare la mega operazione possiamo dire che Boloca è costato al Sassuolo circa dieci milioni di euro dei quali sei cash da reinvestire per l'acquisto del difensore centrale straniero la cui trattativa, portata avanti da Guido Angelozzi, è a buon punto. Sempre in fatto di difensori, il Frosinone ha bussato anche alla porta di casa Milan chiedendo notizie su Matteo Gabbia, classe 1999. In questi ultimi giorni il club di Viale Olimpia è tornato alla carica con il Milan che è disposto a cedere in prestito il ventitreenne difensore che, nell'ultimo campionato ha fatto registrare dodici presenze in maglia rossonera. Infine dopo Matteo Ricci alla Sampdoria, è stata la volta di Roberto Insigne a essere ceduto al Palermo dove ha avuto un contratto triennale.

Abbonamenti

E' stata caccia al biglietto nel primo giorno riservato alla vendita libera con code abbastanza consistenti davanti alla rivendite autorizzate Vivaticket. Soprattutto per quanto riguarda gli abbonamenti nelle due curve. Per la Nord i posti disponibili sono stati tutti occupati, Per la Sud sono rimasti invece bloccati 578 posti. Alle 19 di ieri erano 3.570 i posti non coperti da abbonamento: 1,315 nella tribuna centrale, il resto nella Tribuna Est. La campagna abbonamenti, comunque, resterà aperta fino al 12 agosto prossimo. Il giorno seguente scatterà la vendita dei tagliandi per la partita con il Napoli. Se ce ne saranno rimasti.