Ormai l'operazione combinata tra il Frosinone e il Sassuolo annunciata su queste colonne una settimana fa la conoscono tutti. Prevede la cessione al club emiliano di Daniel Boloca in cambio di Riccardo Marchizza, di Abdou Harroui con l'aggiunta di alcuni milioni di euro e del prestito secco di Stefano Turati. Premesso che tra le due società c'è accordo su tutto, nel pomeriggio di ieri il primo dei due tasselli che stanno allungando i tempi della conclusione della operazione è andato al suo posto. Al termine dell'incontro che il direttore Guido Angelozzi ha avuto con l'agente di Marchizza è stato trovato l'accordo e il difensore può considerarsi giallazzurro anche se manca il timbro dell'ufficialità da parte del club di Viale Olimpia.

Ci dovrebbe essere nelle prossime ore dopo che il responsabile dell'area tecnica giallazzurra avrà avito un colloquio anche con l'agente del centrocampista. È in agenda per questo pomeriggio. Insomma tutto fa pensare che la complessa trattativa sia ormai in dirittura di arrivo. Alle battute finali la cessione di Insigne al Palermo, mentre Ricci è diventato un calciatore della Sampdoria. Dovrebbero essere ufficializzate in giornata. Sul mercato c'è da dire infine che non sarebbe Sokratis Papastatopulos il difensore centrale che il direttore Angelozzi sta trattando da alcuni giorni a questa parte. Dalla sede del ritiro di Fiuggi, infine, nessuna novità di rilievo. La preparazione è al quarto giorno con due sedute giornaliere. Al mattino lavoro atletico, nel pomeriggio seduta squisitamente di ordine tattico.

Primavera 1

Angelo Gregucci sarà il nuovo allenatore della Primavera canarina. Il tecnico, che da giocatore ha indossato per sette stagioni consecutive la casacca della Lazio (187 partite con 12 gol), in passato è stato anche molto vicino a sedere sulla panchina del Frosinone per allenare la prima squadra. In carriera ha collezionato la bellezza di 434 panchine con 151 vittorie, 127 pareggi e 156 sconfitte. In A ha allenato il Lecce e l'Atalanta, in B il Venezia, la Salernitana (69 gare), il Vicenza (121), il Sassuolo e la Reggina. Il Frosinone lo ha avuto di fronte in tre campionati di serie B per complessive cinque partite. Inoltre come vice all'Inter ha ritrovato Roberto Mancini dopo l'esperienza come collaboratore nel Manchester e nella Fiorentina. In passato Gregucci la panchina giallazzurra l'ha solo sfiorata anche se ci risulta che il presidente Stirpe lo abbia avuto nella massima considerazione per le sue qualità di tecnico.

Abbonamenti

Stamane inizierà l'ultima fase della campagna abbonamenti. La più importante dal momento che si tratta della vendita libera e anche la più estesa nel tempo perché si concluderà il 12 agosto. L'obiettivo è il superamento di quota 12000 abbonati che rappresenterebbe il nuovo record del club di Viale Olimpia. Ma anche l'aspettativa del presidente Maurizio Stirpe che, secondo quanto affermato nella conferenza stampa di presentazione di Eusebio Di Francesco, considererebbe positiva l'intera campagna abbonamenti solo oltre la quota suddetta.