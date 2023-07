Il Frosinone del neo tecnico Eusebio Di Francesco è un cantiere aperto, che giorno dopo giorno inizierà ad avere una identità sempre più vicina a quella che è nelle idee dell'allenatore canarino. Non c'è fretta di completare la squadra con cui i giallazzurri disputeranno il loro terzo campionato di Serie A, ma è chiaro che più tempo avrà il mister di lavorare con la rosa definita in ogni suo elemento e prima si potrà costruire nei dettagli il nuovo gruppo.

«La problematica - ha detto nella sua conferenza stampa Di Francesco - è quella di avere una squadra più pronta possibile alla partenza. Io mi affido tanto al mio direttore».

E fa bene. Perché il passato anche più recente parla per Angelozzi. Senza andare troppo lontano nel tempo, l'estate scorsa il direttore dell'area tecnica giallazzurra ha dovuto provvedere a rimpiazzare gente come Zerbin o Gatti, solo per fare qualche nome, e tutti hanno potuto vedere come lo ha fatto. In questo mercato la situazione non è molto diversa (servono almeno dieci rinforzi), ma con la difficoltà logica che comporta la costruzione di una rosa di Serie A rispetto a una di B. Anche questo Angelozzi lo sa molto bene e sta lavorando di conseguenza.

La trattativa con il Sassuolo

Dopo l'ufficializzazione della punta esterna Giorgi Kvernadze, di quella centrale Marvin Cuni e del centrocampista Marco Brescianini, tra oggi e domani dovrebbe chiudersi in maniera positiva anche la maxi operazione con il Sassuolo della quale abbiamo detto nei minimi dettagli già dalla sera in cui Angelozzi ha cenato con l'amministratore delegato degli emiliani Giovanni Carnevali. Nell'occasione, infatti, i due hanno trovato l'accordo per il passaggio del centrocampista Daniel Boloca a titolo definitivo al Sassuolo, mentre a compiere percorso inverso saranno il portiere Stefano Turati, il difensore di fascia sinistra Riccardo Marchizza e il centrocampista Abdou Harroui. Il primo con la formula del prestito secco, mentre gli altri due a titolo definitivo.

A questo punto, per chiudere ufficialmente la maxi operazione si resta in attesa dell'incontro tra il direttore del Frosinone e l'entourage dei due calciatori che devono trasferirsi in giallazzurro a titolo definitivo appunto. Chiaramente la cessione di Boloca comporta anche una importante entrata economica per il club di Viale Olimpia (cifra intorno ai sei milioni di euro). Di pari passo con questa operazione, Angelozzi lavora anche per portare alla corte di Eusebio Di Francesco tre o quattro difensori centrali (uno di questi, stando alle ultime dichiarazioni del direttore del Frosinone è straniero e molto forte), due punte esterne e due attaccanti centrali.

Il centrocampo appare in questo momento il reparto che ha meno bisogno di interventi, anche se la partenza di Boloca e quella di Ricci (come abbiamo già detto giovedì scorso sta per andare alla Sampdoria per richiesta specifica dell'allenatore dei blucerchiati Pirlo che già lo aveva voluto con lui lo scorso anno al Karagumruk), aprono ad un'acquisto almeno (potrebbe essere Maggiore della Salernitana). Per il resto, rimanendo alle partenze, la punta esterna Roberto Insigne può essere considerata a tutti gli effetti un calciatore del Palermo (non è nemmeno partito per il ritiro di Fiuggi), mentre con l'attaccante centrale Alexander Satariano il club di Viale Olimpia ha trovato l'accordo per la rescissione del contratto.