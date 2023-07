Dopo Giorgi Kvernadze e Marvin Cuni, è Marco Brescianini il terzo calciatore che il direttore Guido Angelozzi ha posto a disposizione di Eusebio Di Francesco. Il Frosinone Calcio ha ufficializzato ieri il suo l'arrivo in giallazzurro, con un comunicato nel quale si legge: "di avere raggiunto l'accordo con l'AC Milan per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Brescianini, Il classe 2000 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2027».

Marco Bresciani viene così a coprire anche il vuoto lasciato da Daniel Boloca che, come diremo più avanti, indosserà nel prossimo campionato la maglia del Sassuolo. Cresciuto nelle giovanili del club rossonero (vi è approdato all'età di otto anni), dopo aver fatto tutta la trafila ha esordito in prima squadra nel 2020 sostituendo Bennacer al 21' della ripresa nella gara vinta dal Milan 3 a 0 sul Cagliari.

Ha poi disputato l'intero campionato di Serie B 2021/2022 indossando la maglia dell'Entella in 29 partite nel corso delle quali ha realizzato due gol. L'anno seguente è andato al Monza e, quindi, nella stagione da poco conclusa al Cosenza dove il suo apporto è risultato determinante per la salvezza. Trentasette presenze più due nei play off e tre gol di cui uno decisivo per la vittoria del Cosenza al "Benito Stirpe". A questo punto resta la trattativa combinata che il direttore Guido Angelozzi ha portato a termine con l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. Nelle prossime ore e, comunque, ogni giorno può essere quello buono per ufficializzare i termini dell'accordo.

Ribadiamo che Daniel Boloca è stato ceduto a titolo definitivo al Sassuolo, che verserà al Frosinone sei milioni di euro oltre a cedere i cartellini del difensore di fascia sinistra Riccardo Marchizza e del centrocampista Abdou Harroui. Inoltre Stefano Turati tornerà a indossare la maglia giallazzurra con la formula del prestito anche per il prossimo campionato.

Partite amichevoli

Saranno quattro le amichevoli che il Frosinone di Eusebio Di Francesco giocherà nel mese di luglio. Le prime tre sul campo di Capo i Prati e la quarta al "Benito Stirpe". Si inizia dunque sabato 15 luglio affrontando la rappresentativa "Città di Mondragone" alle ore 17,30. Mercoledì 19 luglio seconda amichevole contro il Ferentino con inizio sempre alle 17,30 e la terza sabato 22 luglio contro l'Equipe Lazio con inizio alle ore 17,30. Tre incontri di preparazione a quello più importante che si giocherà contro la Salernitana. È in programma al "Benito Stirpe" e si giocherà alle ore 18 di sabato 29 luglio. Ed è anche il primo test contro un avversario di pari categoria che nell'ultimo campionato ha conquistato a quota 42 punti una salvezza più che tranquilla.

Anticipi e posticipi

La Lega ha reso noti anche gli anticipi e i posticipi delle prime quattro giornate di campionato. Diciamo subito che il Frosinone giocherà di sabato le prime tre partite, mentre la quarta la disputerà di domenica. Frosinone-Napoli ore 18,30 di sabato 19 agosto; Frosinone-Atalanta ore 18,30 di sabato 26 agosto; Udinese-Frosinone ore 18,30 di sabato 2 settembre; Frosinone-Sassuolo domenica 19 settembre, ore 15. Tutte su Dazn ad eccezione di Frosinone Atalanta che sarà trasmessa anche da Sky. Come si può notare il campionato si fermerà dopo la terza giornata per riprendere dopo 17 giorni.