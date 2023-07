Quando alla gara con il Napoli mancano quarantacinque giorni se non farà parte degli anticipi o dei posticipi della prima giornata del campionato di A, il Frosinone si è ritrovato all'ora di pranzo all'interno dell'Atlantic Park Hotel di Fiuggi per il raduno precampionato. L'evento ci riporta con la mente indietro di moltissimi anni quando ci accingevamo al primo giorno di scuola con il piacere di rivedere i compagni di classe ma anche con la curiosità di scorgere volti nuovi.

Quanti saranno i canarini che hanno indossato la maglia giallazzurra e quanti, invece, la vestiranno per la prima volta proprio oggi? Come succedeva allora a scuola, così sarà al primo giorno del raduno con la differenza che gli insegnanti ci saranno tutti. E alludiamo al mister Di Francesco, fresco di nomina sulla panchina del club di Viale Olimpia, con il suo staff di collaboratori al completo. Mancheranno invece alcuni dei canarini che, comunque arriveranno presto per non saltare le prime lezioni. Ci penserà il direttore Guido Angelozzi a comporre la nuova classe che dovrà cominciare a correre e a sudare ma nello stesso tempo a gettare le basi per diventare gruppo coeso non solo in campo ma anche fuori.

Cuni è giallazzurro

Ieri, intanto, il Frosinone ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante tedesco Marvin Cuni precisando «di avere raggiunto l'accordo con la società sportiva FC Bayern Munchen AG per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Marvin Cuni. L'attaccante classe 2001 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2026». Oggi dovrebbe essere la volta di Brescianini e di Turati. Sempre nel pomeriggio di ieri, il direttore dell'area tecnica del Frosinone, dopo aver raggiunto con il Sassuolo l'accordo più completo riguardante la cessione di Daniel Boloca, fissandone il prezzo in sei milioni di euro e in aggiunta i cartellini dei giocatori Marchizza e Harroui, ha avuto l'incontro definitivo con i due calciatori e con i relativi agenti per la firma a completamento della trattativa. Ora la mega operazione con il Sassuolo è completata anche nei dettagli.

Campagna abbonamenti

Al termine delle prime due fasi della iniziativa "Tifo solo il Frosinone", relative alla prelazione per i vecchi abbonati e a seguire per i possessori della Member Card, il club di Viale Olimpia ha reso noto il numero delle adesioni alla campagna abbonamenti. «Il Frosinone Calcio comunica che, alla data odierna (6 luglio), sono stati sottoscritti 6.500 abbonamenti. Il giorno 12 agosto sarà termine ultimo per aderire all'iniziativa "Tifo solo il Frosinone».

Dall'11 luglio via alla vendita libera che durerà un mese.

Dal 13 agosto, quindi, saranno messi in vendita i tagliandi per i posti lasciati liberi nei vari settori del "Benito Stirpe", per assistere alla gara contro il Napoli. Nel dettaglio, alla prelazione avevano diritto i 3000 dello scorso campionato, mentre 2000 erano i possessori della Member Card. La differenza (per arrivare ai 6.500 abbonamenti fin qui venduti), riguarda ovviamente i ridotti Under 18, over 65 e donne di cui potevano usufruire coloro che hanno effettuato la prelazione. Ora l'obiettivo del Frosinone Calcio resta quello di superare quota 11.300 fatta registrare nella stagione del secondo campionato in Serie A. Come detto i tifosi giallazzurri avranno ora un mese di tempo per aderire alla fase della vendita libera.