Cena di lavoro dagli esiti positivi quella che c'è stata martedì sera a Milano tra l'amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali e il responsabile dell'Area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi. È stata necessaria per risolvere in modo positivo anche i dettagli di una trattativa combinata che ha riguardato quattro calciatori oltre un congruo numero di milioni. Questi i termini della operazione che ha lasciato soddisfatti tutti. Daniel Boloca è stato ceduto dal Frosinone al Sassuolo, che in cambio ha dato al club di Viale Olimpia i cartellini di due calciatori, un prestito secco e, soprattutto sei milioni di euro di conguaglio. Venendo ai nomi, indosseranno la maglia giallazzurra nel prossimo campionato di Serie A il terzino sinistro Riccardo Marchizza (1998) e il centrocampista Abdou Harroui (1998), di origine marocchina con cittadinanza olandese. Inoltre Stefano Turati potrà tornare ad essere giallazzurro anche nel campionato di Serie A di nuovo con la formula del prestito secco. Boloca andrà così a coprire il vuoto lasciato in casa degli emiliani dalla cessione di Frattesi all'Inter almeno dal punto di vista del ruolo, mentre dal Milan arriva Brescianini alla corte di Di Francesco. Ieri è stata chiusa la trattativa coi rossoneri, oggi è prevista l'ufficializzazione. Il centrocampista classe 2000, protagonista della salvezza raggiunta dal Cosenza, diventerà giallazzurro a titolo definitivo con il club rossonero che manterrà il 50% della rivendita futura del calciatore. Con il risultato che anche il vuoto lasciato da Boloca, che è sicuramente difficile da riempire, dovrà essere bravo Brescianini a colmarlo per non fare rimpiangere il giovanotto di Chieri che nel Frosinone è riuscito a fare emergere le sue indiscusse qualità tecniche e agonistiche. Comunque merito ancora a Guido Angelozzi, che è riuscito a concretizzare durante gli incontri avuti a casa Milan la trattativa riguardante appunto il centrocampista ex rossonero.

Marchizza e Harroui

Di Riccardo Marchizza abbiamo avuto già modo di scrivere dal momento che era quasi scontato l'esito della trattativa nonostante la corte spietata di Cagliari e Empoli, mentre per Abdou Harroui l'acquisto a titolo definitivo è giunto inaspettato. Cresciuto nelle giovanili dello Sparta Rotterdam, il centrocampista ha debuttato in prima squadra il 24 febbraio 2018 facendo registrare in quattro campionati di Eredivisie 103 presenze con 18 reti. Al Sassuolo è giunto il 31 agosto 2021 in prestito con obbligo di riscatto di 3.5 milioni di euro e nei due campionati di Serie A disputati, in campo c'è stato in 43 partite 3 reti.

Cuni e Carboni

Carteggio ancora incompleto con tutta probabilità per Marvin Cuni, la giovane punta centrale tedesca di origine albanese, giunta a Roma martedì mattina per le visite mediche effettuate al "Gemelli". Il Frosinone calcio dovrebbe ufficializzarne l'acquisto a titolo definitivo nelle prossime ore dal momento che l'accordo c'è stato come pure la firma del contratto. Trattativa con l'Inter a buon punto, infine, per Valentin Carboni (2005), giovane calciatore argentino con cittadinanza italiana, in grado di giocare trequartista, come pure seconda punta o attaccante esterno. In Italia è giunto nel 2019 dopo avere giocato nelle giovanili del Lanus ed è stato il Catania la sua prima squadra. Quindi l'Inter lo ha acquistato nel 2020 con l'esordio in prima squadra all'età di 17 anni nella gara di campionato contro la Roma, quando il giovane ha sostituito nel finale Di Marco. In maglia nerazzurra ha giocato anche contro il Bayern Monaco la partita di Champions persa dall'Inter 2 a 0, sostituendo al 26' della ripresa Correa. Infine conquista due ambiti trofei con l'Inter: il 18 gennaio scorso la Supercoppa con la vittoria sul Milan 3 a 0 e il 24 maggio (anche se non convocato) la Coppa Italia con la vittoria sulla Fiorentina 2 a 1.