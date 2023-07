Brescianini, Cuni, Turati, Marchizza, il poker sta per essere servito quasi al completo. Quattro giocatori che stanno per diventare giallazzurri, uno per ogni ruolo. Nell'ordine Brescianini a centrocampo, Cuni in attacco, Turati in porta, Marchizza in difesa. Le trattative, ormai condotte a ritmo sempre più intenso da Guido Angelozzi e dal valido staff di collaboratori, sono come le ciliegie: l'una tira l'altra e siamo ancora agli inizi di un mercato che andrà avanti fino al 30 agosto con il club di Viale Olimpia che tra arrivi e partenze ne dovrà fare ancora molte. Il via l'ha dato il giovane georgiano Giorgi Kvernadze che è chiamato a non smentire il pesante bagaglio di qualità tecniche che gli hanno assegnato e che dovrà dimostrare sul campo. L'unico esame che ha valore al di là delle positive voci che lo hanno preceduto. Arrivato domenica scorsa, il giovane centrocampista ha superato le visite mediche effettuate lunedì mattina al "Gemelli" di Roma e sarà anche il primo dei nuovi giallazzurri a rispondere alle domande che gli verranno poste nel corso dell'ormai prossima conferenza di presentazione.

Ma veniamo a chi ha preparato le valigie per il viaggio che, per tutti, ha lo striscione di arrivo all'interno de "Benito Stirpe". Ormai a voce di popolo giallazzurro lo sta per tagliare Marco Brescianini, l'anno scorso al Cosenza ma tornato al Milan per fine prestito. In casa dei rossoneri il direttore dell'area tecnica dei canarini, Guido Angelozzi, c'ha messo quasi la tenda per arrivare alla conclusione di una trattativa sicuramente importante. Da parte sua l'ex rossonero ha già quasi bussato alla porta di casa Frosinone, dove resterà a titolo definitivo per crescere ancora come giocatore in campo e come uomo nella vita di tutti i giorni.

Solo dettagli da mettere a posto secondo i bene informati, e poi anche Marvin Cuni (2001) indosserà la maglia del Leone. È giunto a Roma nella mattinata di ieri, ha effettuato le visite mediche sempre al "Gemelli" e poi dovrà porre la sua firma sul contratto che lo legherà al Frosinone. Tedesco ma di origine albanese Cuni, dopo il campionato in prestito al Saarbrucken, è diventato giallazzurro a titolo definitivo con contratto di tre anni e una clausola che prevede una percentuale al Bayern nel momento in cui il Frosinone dovesse vendere il ragazzo.

Restano Turati e Marchizza, anche loro ormai sulla strada che porta nel capoluogo ciociaro. Il portiere, che ha chiuso la saracinesca nelle venti clean sheet di campionato e che con i compagni di squadra ha conquistato il record di migliore difesa della Serie B edizione 2022/2023, ha mantenuto la promossa di tornare a difendere la porta del leone. A meno di ultimi contrattempi, Stefano Turati sarà l'estremo difensore del Frosinone anche nella massima serie. Il Sassuolo avrebbe detto di sì a Guido Angelozzi, come dimostra anche il fatto che gli emiliani hanno rinnovato di un anno il contratto con il secondo portiere Pegolo. Anche per quanto riguarda il terzino sinistro Riccardo Marchizza (1998), che il direttore dei ciociari conosce molto bene per averlo portato il 13 luglio 2017 al Sassuolo dalla Roma insieme a Davide Frattesi. Sul difensore, però, c'è da dire che esiste una forte concorrenza da parte dell'Empoli e del Cagliari.