Dopo nove anni di assenza dalle riunioni della Lega di Serie A, il presidente Maurizio Stirpe ha rimesso piede negli Uffici di Via Rosellini a Milano per prendere parte alla prima Assemblea delle venti società indetta per discutere sui diritti televisioni e in particolare sulle offerte giunte da Dazn, Mediaset e Sky per trasmettere le partite della massima serie a partire dalla stagione 2024/2025. Diciamo subito che la fumata è stata grigia e tutto è stato rimandato alla prossima riunione che è in calendario venerdì 14 luglio. Comunque per il patron del Frosinone Calcio l'occasione è stata buona per ribadire dai microfoni di TMW che la stagione conclusasi da pochissimi giorni è stata molto positiva al di là delle più rosee aspettative della vigilia.

«Ci prendiamo il risultato – ha aggiunto – e affronteremo il prossimo campionato nella speranza di fare un'altra grande impresa».

Il presidente Stirpe ha anche spiegato il perché della scelta di Di Francesco sulla panchina giallazzurra.

«È un tecnico che ha sempre proposto un calcio che somiglia molto a quello praticato dalla nostra squadra nell'ultima stagione. Una persona che stimo e che farà del tutto per rimettersi in discussione. Insomma il tecnico giusto al momento giusto. E' motivato e con una grande voglie di fare bene».

L'ultima battuta anche su Samuele Mulattieri.

«Mi farebbe piacere se tornasse con noi ma penso che l'Inter ha altri progetti per il suo attaccante. Turati? Se ne sta occupando il direttore Angelozzi».

Il mercato

Nella serata di ieri il Frosinone ha comunicato il primo acquisto ufficiale con questa nota: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società sportiva FC Kolkheti 1913 Poti per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Giorgi Kvernadze. L'attaccante classe 2003 arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione".

Per il resto il direttore Guido Angelozzi sta continuando il suo lavoro sotto traccia. Sembrano molto vicini il centrocampista Marco Brescianini e l'estremo difensore Stefano Turati.

Canarini sotto contratto

Anche se non c'è una lista ufficiale da parte del club di Viale Olimpia, in linea di massima sono ventotto i canarini sotto contratto almeno per un'altra stagione che dovrebbero essere convocati per il ritiro che avrà inizio il 7 luglio prossimo sul campo del Centro sportivo di Capo I Prati di Fiuggi.

Portieri: Palmisani e Vettorel Difensori: Bracaglia, Kalai, Szyminski, Oyono, Klitten e Bevilacqua

Centrocampisti: Garritano, Gelli, Kujabi, Mazzitelli, Ricci, Boloca, Lulic, Cangianiello, Haoudi, Errico

Attaccanti: Bidaoui, Insigne, Baes, Borrelli, Selvini, Caso, Volpe, Luciani, Stampete e Satariano.

Da Palermo danno in dirittura d'arrivo la cessione di Roberto Insigne e nei prossimi giorni dovrebbe esserci la chiusura della trattativa con il Frosinone che avrebbe chiesto un milione di euro per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante. Infine entro giovedì il club di Viale Olimpia dovrà rendere noto l'elenco dei canarini che prenderanno parte alla preparazione precampionato. Quasi sicuramente alcuni dei calciatori sotto contratto non vi prenderanno parte.