Quella che si apre oggi sarà una settimana importante a 360° per il Frosinone Calcio. Nel corso della stessa, infatti, sono previste nell'ordine le visite mediche dei canarini attualmente sotto contratto, l'uscita del calendario per la nuova stagione, la partenza per il ritiro pre campionato a Fiuggi e la presentazione ufficiale del neo allenatore Eusebio Di Francesco.

Visite mediche

Da domani fino a giovedì, presso il "Gemelli" di Roma sono in programma le visite mediche per quei calciatori che sono sotto contratto con il club di Viale Olimpia. Vale a dire i difensori Oyono, Szyminski e Kalaj, i centrocampisti Lulic, Boloca, Garritano, Mazzitelli, Ricci, Gelli e Kujabi, gli attaccanti esterni Bidauoi, Baez e Caso e la punta centrale Borrelli (della lista farebbe parte anche Insigne ma da qui a domani sera dovrebbe andare ufficialmente al Palermo). A questi si aggiungeranno alcuni ragazzi della Primavera a cominciare dal portiere Palmisani, per proseguire con il capitano Bracaglia, il centrocampista Cangianiello e l'attaccante Selvini, solo per fare qualche nome che appare certo. Per il resto è molto probabile che nei prossimi tre giorni il Frosinone ufficializzi l'acquisto di qualche calciatore che in quel caso si andrà ad aggiungere alla lista che abbiamo stilato.

New entry in dirittura d'arrivo

In particolare nelle prossime ore potrebbero essere sei i calciatori che il club di Viale Olimpia dovrebbe tesserare. Per l'esattezza il portiere Turati, che tornerebbe dal Sassuolo in prestito per un altro anno, il difensore Marchizza, anche lui di proprietà dei neroverdi emiliani, i centrocampisti Palumbo della Ternana e Brescianini del Milan (il primo con la formula del prestito, mentre il secondo a titolo definitivo con il 50% della futura rivendita da dare al club rossonero), la punta esterna Kvernadze (il Frosinone ha acquistato il suo cartellino) e quella centrale Cumi (stesso discorso di Brescianini ma con una percentuale più bassa al Bayern Monaco in caso di rivendita).

Mercoledì il nuovo calendario

Dopodomani è in programma il sorteggio del campionato di Serie A 23-24, che prenderà il via nel fine settimana del 19-20 agosto per chiudersi il 26 maggio. Come da due stagioni a questa parte, il girone di andata e quello di ritorno saranno asimmetrici, ciò significa che le giornate del ritorno non procederanno nello stesso ordine fissato dal girone di andata. Ci sarà quindi un solo turno infrasettimanale (fine settembre) e nessuna pausa invernale (si giocherà anche nel weekend del 23 dicembre e del 30 dicembre). Il sorteggio prenderà il via alle ore 12 con diretta su Dazn. Per chi non fosse abbonato c'è la possibilità di seguire l'evento gratis sul canale Youtube della Lega Serie A.

Venerdì partenza per il ritiro

L'intensa settimana di appuntamenti proseguirà venerdì con la partenza dei giallazzurri per il ritiro pre campionato. Per il terzo anno consecutivo la sede sarà Fiuggi, dove il Frosinone resterà fino al giorno 24. I canarini alloggeranno all'Atlantic Park Hotel mentre gli allenamenti si svolgeranno al Centro Sportivo "Capo i Prati". In questo periodo, oltre alle doppia sedute quotidiane, Boloca e compagni giocheranno anche le prime amichevoli che verranno ufficializzate tra qualche giorno.

Sabato tocca a Di Francesco

Il giorno successivo alla partenza per il ritiro, vale a dire sabato prossimo 8 luglio, è quindi in programma la presentazione ufficiale del nuovo allenatore della squadra ciociara: Eusebio Di Francesco. Si terrà nella sala stampa dell'Hotel dove i canarini sono in ritiro, con inizio alle ore 12,30. Per chiudere un dato significativo per quanto riguarda gli abbonamenti dei tifosi in possesso della Member Card Exclusive. Il loro turno si è aperto sabato e in meno di 48 sono state fatte già quasi 2000 tessere. Per l'esattezza 1924 così suddivise: curva nord 819, curva sud 610, tribuna est 388 e main stand 107.